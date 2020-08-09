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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2183218421852186
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 07:39

Подтверждаю, именно по почте покупал в штатах золотых орлов.
vichenki
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