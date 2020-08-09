hxbbgaf написав:По почте? Желаю удачи. Хорошо если хоть упаковка останется.
Ну так в США так и работает. Я поэтому и говорю, что интересно как работает в Украине. Вдруг в ноябре прийдется брать свою прелесть и лететь на историческую Родину Я так уже покупал/продавал слиток в 50 грамм. Все удобно и нормально.
hxbbgaf написав:По почте? Желаю удачи. Хорошо если хоть упаковка останется.
Ну так в США так и работает. Я поэтому и говорю, что интересно как работает в Украине. Вдруг в ноябре прийдется брать свою прелесть и лететь на историческую Родину Я так уже покупал/продавал слиток в 50 грамм. Все удобно и нормально.
В Украине нет фирм типа "APMEX", для которых торговля драг.метом есть основной и отлаженный бизнес. Для некоторых банков, которые приторговывают золотом, это второстепенное занятие. Тут не те объёмы продаж, что в США. Плюс нужна страховка на доставку и некоторые другие нюансы. Поэтому никто не будет заморачиваться с получением/отправкой слитков почтой. Нужно личное присутствие.
Ukrainian написав:Ну это больше формальность; денег от этого больше не станет
Почему вы так думаете? А откуда же возьмутся деньги?
В казначействе ещё остались патроны на 1.8 трлн., и Трампу нужно пустить их в расход, а то вдруг потом достанутся Байдену. И пока демократы спорили с республиканцами о том кто больше любит народ, Трамп перехватил инициативу и издал указ о еженедельных выплатах в размере 400 долларов США, по сравнению с прежними 600 долларами, путем перенаправления средств из Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и призвал штаты покрыть часть расходов деньгами, оставшимися от первого пакета помощи. Плюс издал ещё несколько директив, которые понравятся миллионам американцев: О не выселении должников из арендуемого жилья, снижении налогов на заработную плату, льготы по студенческим ссудам и др. Демократы будут против. Поэтому некоторые его указы могут увязнуть в судебных разбирательствах по поводу того, нарушают ли они основные конституционные принципы, такие как разделение властей. Так что предвыборное кино там продолжается....
Интересно как на это всё отреагируют биржи...
Тут ще є один момент - Штатам треба зайняти на ринку 2.2 трлн баксів до кінця року.
От цікаво, що в зв"язку з цим буде на ринках / біржах?
hxbbgaf написав:По почте? Желаю удачи. Хорошо если хоть упаковка останется.
Там все застраховано. Правда где то 2% от цены слитка надо отстегнуть за страховку, + сколько там за доставку. Плюс изначально покупаешь +10% от биржи. Продаешь так же. Оплачиваешь страховку + доставку им, только покупают они у тебя уже ниже биржи. Интересные цыфры получаются на выходе... Зато цывилизовано!
hxbbgaf написав:По почте? Желаю удачи. Хорошо если хоть упаковка останется.
Ну так в США так и работает. Я поэтому и говорю, что интересно как работает в Украине. Вдруг в ноябре прийдется брать свою прелесть и лететь на историческую Родину Я так уже покупал/продавал слиток в 50 грамм. Все удобно и нормально.
По золоту. В Україні не проблема продати, не переймайся.
По листопаду. Імхо, якщо ти думаєш про те про що і я, стосовно листопада. То імхо ти в листопаді максимум в Мексику зможеш виїхати.
Чому? Друга хвиля корони - глобальний локдаун - літаки на приколі = в Україну не добратись. Якщо в Штатах буде те про шо ми думаємо, то імхо Мексика закроє кордони і буде інша історія - всі валять в Мексику, але Мексика закрила кордони
Буде смішно
зі. Тому, якщо думаєш про погане, роби щось наразі, поки літаки літають.
ззі. Імхо в Махачкале буде спокійшніше пересідіти, ніж в Києві чи в Мінську.