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Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 2183218421852186
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 07:39

Подтверждаю, именно по почте покупал в штатах золотых орлов.
vichenki
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:31

  Понаехал написав:
  hxbbgaf написав:По почте? :o Желаю удачи. Хорошо если хоть упаковка останется.

Ну так в США так и работает. Я поэтому и говорю, что интересно как работает в Украине. Вдруг в ноябре прийдется брать свою прелесть и лететь на историческую Родину :) Я так уже покупал/продавал слиток в 50 грамм. Все удобно и нормально.

В банк идут и покупают.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:45

  Понаехал написав:
  hxbbgaf написав:По почте? :o Желаю удачи. Хорошо если хоть упаковка останется.

Ну так в США так и работает. Я поэтому и говорю, что интересно как работает в Украине. Вдруг в ноябре прийдется брать свою прелесть и лететь на историческую Родину :) Я так уже покупал/продавал слиток в 50 грамм. Все удобно и нормально.

В Украине нет фирм типа "APMEX", для которых торговля драг.метом есть основной и отлаженный бизнес. Для некоторых банков, которые приторговывают золотом, это второстепенное занятие. Тут не те объёмы продаж, что в США. Плюс нужна страховка на доставку и некоторые другие нюансы. Поэтому никто не будет заморачиваться с получением/отправкой слитков почтой.
Нужно личное присутствие.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:05

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:
  Ukrainian написав:Ну это больше формальность; денег от этого больше не станет

Почему вы так думаете? А откуда же возьмутся деньги?

В казначействе ещё остались патроны на 1.8 трлн.,
и Трампу нужно пустить их в расход, а то вдруг потом достанутся Байдену.
И пока демократы спорили с республиканцами о том кто больше любит народ,
Трамп перехватил инициативу и издал указ о еженедельных выплатах в размере 400 долларов США, по сравнению с прежними 600 долларами, путем перенаправления средств из Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и призвал штаты покрыть часть расходов деньгами, оставшимися от первого пакета помощи.
Плюс издал ещё несколько директив, которые понравятся миллионам американцев:
О не выселении должников из арендуемого жилья, снижении налогов на заработную плату, льготы по студенческим ссудам и др.
Демократы будут против. Поэтому некоторые его указы могут увязнуть в судебных разбирательствах по поводу того, нарушают ли они основные конституционные принципы, такие как разделение властей.
Так что предвыборное кино там продолжается....

Интересно как на это всё отреагируют биржи...

Тут ще є один момент - Штатам треба зайняти на ринку 2.2 трлн баксів до кінця року.

От цікаво, що в зв"язку з цим буде на ринках / біржах?

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsi ... 1029468400
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:07

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:По почте? :o Желаю удачи. Хорошо если хоть упаковка останется.

Там все застраховано. Правда где то 2% от цены слитка надо отстегнуть за страховку, + сколько там за доставку. Плюс изначально покупаешь +10% от биржи.
Продаешь так же. Оплачиваешь страховку + доставку им, только покупают они у тебя уже ниже биржи.
Интересные цыфры получаются на выходе...
Зато цывилизовано! :D
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:30

  Понаехал написав:
  hxbbgaf написав:По почте? :o Желаю удачи. Хорошо если хоть упаковка останется.

Ну так в США так и работает. Я поэтому и говорю, что интересно как работает в Украине. Вдруг в ноябре прийдется брать свою прелесть и лететь на историческую Родину :) Я так уже покупал/продавал слиток в 50 грамм. Все удобно и нормально.


По золоту. В Україні не проблема продати, не переймайся.

По листопаду. Імхо, якщо ти думаєш про те про що і я, стосовно листопада. То імхо ти в листопаді максимум в Мексику зможеш виїхати.

Чому?
Друга хвиля корони - глобальний локдаун - літаки на приколі = в Україну не добратись.
Якщо в Штатах буде те про шо ми думаємо, то імхо Мексика закроє кордони і буде інша історія - всі валять в Мексику, але Мексика закрила кордони :)

Буде смішно :)

зі. Тому, якщо думаєш про погане, роби щось наразі, поки літаки літають.

ззі. Імхо в Махачкале буде спокійшніше пересідіти, ніж в Києві чи в Мінську.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:43

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  change_pm написав:По листопаду. Імхо, якщо ти думаєш про те про що і я, стосовно листопада. То імхо ти в листопаді максимум в Мексику зможеш виїхати.

Що там, друга громадянська?
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:47

  vladus17 написав:
  change_pm написав:По листопаду. Імхо, якщо ти думаєш про те про що і я, стосовно листопада. То імхо ти в листопаді максимум в Мексику зможеш виїхати.

Що там, друга громадянська?

Тіпа того. Не знаю, вірити чи ні. Але протиріччя системи вже видно неозброєним оком (((
change_pm
 
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