наблюдательный написав:

hxbbgaf написав: Ukrainian написав: Ну это больше формальность; денег от этого больше не станет Ну это больше формальность; денег от этого больше не станет

Почему вы так думаете? А откуда же возьмутся деньги? Почему вы так думаете? А откуда же возьмутся деньги?

В казначействе ещё остались патроны на 1.8 трлн.,и Трампу нужно пустить их в расход, а то вдруг потом достанутся Байдену.И пока демократы спорили с республиканцами о том кто больше любит народ,Трамп перехватил инициативу и издал указ о еженедельных выплатах в размере 400 долларов США, по сравнению с прежними 600 долларами, путем перенаправления средств из Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и призвал штаты покрыть часть расходов деньгами, оставшимися от первого пакета помощи.Плюс издал ещё несколько директив, которые понравятся миллионам американцев:О не выселении должников из арендуемого жилья, снижении налогов на заработную плату, льготы по студенческим ссудам и др.Демократы будут против. Поэтому некоторые его указы могут увязнуть в судебных разбирательствах по поводу того, нарушают ли они основные конституционные принципы, такие как разделение властей.Так что предвыборное кино там продолжается....