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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:18
наблюдательный написав:
Если полицейские становятся на колени и моют в тазиках ноги афроамериканцам, только потому что их далеких предков когда-то привезли в рабство, значит власти в стране нет. Губернаторы-демократы уже открыто посылают федералов, вместе с Трампом, на три буквы,и грабят население вместе с ОПГ.
Города в США превращаются в Чикаго 1933г.
И кто-то ещё верит в золото по 1400?
По-моему, вы уже сгущаете краски.
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