Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:18
наблюдательный написав:
Если полицейские становятся на колени и моют в тазиках ноги афроамериканцам, только потому что их далеких предков когда-то привезли в рабство, значит власти в стране нет. Губернаторы-демократы уже открыто посылают федералов, вместе с Трампом, на три буквы,и грабят население вместе с ОПГ.
Города в США превращаются в Чикаго 1933г.
И кто-то ещё верит в золото по 1400?
По-моему, вы уже сгущаете краски.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:03
hxbbgaf https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... otest.html
И кто их после этого будет уважать?
https://www.bbc.com/russian/news-53565094
Буквально сегодня ночью:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Улицы, мосты закрываются из-за закрытия центра Чикаго из-за мародерства и беспорядков...
https://chicago.cbslocal.com/2020/08/10 ... ng-unrest/
наблюдательный
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Додано: Пон 10 сер, 2020 21:36
Пытаюсь открыть - пишет - "не удается открыть эту страницу" Удалили ? Хотелось бы посмотреть. Неожиданно..
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