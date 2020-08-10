наблюдательный написав:Если полицейские становятся на колени и моют в тазиках ноги афроамериканцам, только потому что их далеких предков когда-то привезли в рабство, значит власти в стране нет. Губернаторы-демократы уже открыто посылают федералов, вместе с Трампом, на три буквы,и грабят население вместе с ОПГ. Города в США превращаются в Чикаго 1933г.
kalinavalera1 написав: Данный пример скорее речь о покупке -продаже "хранилища". Возможно вы с начала должны купить это хранилище за 1лимон франков, а потом 590 в год - охрана . Это типа как гаражный кооператив вероятно. На фото - хранилище - большой сарай. Это совсем другое, чем - банковский сейф.
Знаю место под Самарой идеально подходит под хранилище. Можем договорится
В Швейцарии есть закон и порядок. Там безопасность сравнительно с Самарой. Потому и дорого стоит. А в Самаре уголовный беспредел. В СНГ правоохранительные органы обеспечивают безопасность криминала, защищают преступников от добропорядочных граждан , а не наоборот. Я теоретик. И свои 20 грамм храню у тещи - прикопал в курятнике. Для меня золото - показатель движений в макроэкономике, мне интересно. Хранить нет чего.
Третья ссылка про Чикаго - не работает. Я как раз хотел про мародеров убедиться. Опытному верю. Но такие факты очень информативны и хочу увидеть СМИ про мародеров в Чикаго. Ссылка не работает. Две другие ссылки работают. Но мы это уже видели. Хотя тоже мрак....Главное, что Опытный суть сообщил - нашел другую ссылку https://rg.ru/2020/08/10/v-chikago-maro ... oroda.html Это очень сильный фактор влияния
Третья ссылка про Чикаго - не работает. Я как раз хотел про мародеров убедиться. Опытному верю. Но такие факты очень информативны и хочу увидеть СМИ про мародеров в Чикаго. Ссылка не работает. Две другие ссылки работают. Но мы это уже видели. Хотя тоже мрак....Главное, что Опытный суть сообщил - нашел другую ссылку https://rg.ru/2020/08/10/v-chikago-maro ... oroda.html Это очень сильный фактор влияния
Все работает
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД