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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2184218521862187
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:18

  наблюдательный написав:Если полицейские становятся на колени и моют в тазиках ноги афроамериканцам, только потому что их далеких предков когда-то привезли в рабство, значит власти в стране нет. Губернаторы-демократы уже открыто посылают федералов, вместе с Трампом, на три буквы,и грабят население вместе с ОПГ.
Города в США превращаются в Чикаго 1933г.

И кто-то ещё верит в золото по 1400?

По-моему, вы уже сгущаете краски.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:03

hxbbgaf
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... otest.html
И кто их после этого будет уважать?

https://www.bbc.com/russian/news-53565094

Буквально сегодня ночью:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Улицы, мосты закрываются из-за закрытия центра Чикаго из-за мародерства и беспорядков...
https://chicago.cbslocal.com/2020/08/10 ... ng-unrest/
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 21:36

  наблюдательный написав:hxbbgaf
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... otest.html
И кто их после этого будет уважать?

https://www.bbc.com/russian/news-53565094

Буквально сегодня ночью:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Улицы, мосты закрываются из-за закрытия центра Чикаго из-за мародерства и беспорядков...
https://chicago.cbslocal.com/2020/08/10 ... ng-unrest/

Пытаюсь открыть - пишет - "не удается открыть эту страницу" Удалили ? Хотелось бы посмотреть. Неожиданно..
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 22:11

  kalinavalera1 написав:
  наблюдательный написав:hxbbgaf
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... otest.html
И кто их после этого будет уважать?

https://www.bbc.com/russian/news-53565094

Буквально сегодня ночью:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Улицы, мосты закрываются из-за закрытия центра Чикаго из-за мародерства и беспорядков...
https://chicago.cbslocal.com/2020/08/10 ... ng-unrest/

Пытаюсь открыть - пишет - "не удается открыть эту страницу" Удалили ? Хотелось бы посмотреть. Неожиданно..

Все три ссылки работают
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 22:45

  Понаехал написав:
  kalinavalera1 написав: Данный пример скорее речь о покупке -продаже "хранилища". Возможно вы с начала должны купить это хранилище за 1лимон франков, а потом 590 в год - охрана . Это типа как гаражный кооператив вероятно. На фото - хранилище - большой сарай. Это совсем другое, чем - банковский сейф.

Знаю место под Самарой идеально подходит под хранилище. Можем договорится :)

В Швейцарии есть закон и порядок. Там безопасность сравнительно с Самарой. Потому и дорого стоит. А в Самаре уголовный беспредел. В СНГ правоохранительные органы обеспечивают безопасность криминала, защищают преступников от добропорядочных граждан , а не наоборот. Я теоретик. И свои 20 грамм храню у тещи - прикопал в курятнике. :mrgreen: Для меня золото - показатель движений в макроэкономике, мне интересно. Хранить нет чего.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 22:56

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Ukrainian написав:Все три ссылки работают
Третья ссылка про Чикаго - не работает. Я как раз хотел про мародеров убедиться. Опытному верю. Но такие факты очень информативны и хочу увидеть СМИ про мародеров в Чикаго. Ссылка не работает. Две другие ссылки работают. Но мы это уже видели. Хотя тоже мрак....Главное, что Опытный суть сообщил - нашел другую ссылку https://rg.ru/2020/08/10/v-chikago-maro ... oroda.html
Это очень сильный фактор влияния
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:08

  kalinavalera1 написав:
  Ukrainian написав:Все три ссылки работают
Третья ссылка про Чикаго - не работает. Я как раз хотел про мародеров убедиться. Опытному верю. Но такие факты очень информативны и хочу увидеть СМИ про мародеров в Чикаго. Ссылка не работает. Две другие ссылки работают. Но мы это уже видели. Хотя тоже мрак....Главное, что Опытный суть сообщил - нашел другую ссылку https://rg.ru/2020/08/10/v-chikago-maro ... oroda.html
Это очень сильный фактор влияния

Все работает
Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:22

  kalinavalera1 написав:
  Ukrainian написав:Все три ссылки работают
Третья ссылка про Чикаго - не работает. Я как раз хотел про мародеров убедиться.

Тут более подробно и наглядно..
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... -Mile.html
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:16

Твердо и ясно.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:27

  Lion+ написав:Твердо и ясно.
Дефолта не будет.

Это вы о чем?
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2184218521862187
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