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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2185218621872188
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:04

Падаем на новостях о вакцине!
https://www.nytimes.com/2020/08/11/worl ... ccine.html
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:18

  vladus17 написав:Падаем на новостях о вакцине!
https://www.nytimes.com/2020/08/11/worl ... ccine.html

Говорят это моча быка.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:29

  Ukrainian написав:
  vladus17 написав:Падаем на новостях о вакцине!
https://www.nytimes.com/2020/08/11/worl ... ccine.html

Говорят это моча быка.

Если это работает - то какая разница?
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1586
З нами з: 21.03.14
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:35

  vladus17 написав:
  Ukrainian написав:
  vladus17 написав:Падаем на новостях о вакцине!
https://www.nytimes.com/2020/08/11/worl ... ccine.html

Говорят это моча быка.

Если это работает - то какая разница?

Если верить русским сми то работает. А если здравому смыслу?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлень: 8765
З нами з: 18.06.08
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1
  #<1 ... 2185218621872188
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