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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2186218721882189>
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:04

Падаем на новостях о вакцине!
https://www.nytimes.com/2020/08/11/worl ... ccine.html
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:18

  vladus17 написав:Падаем на новостях о вакцине!
https://www.nytimes.com/2020/08/11/worl ... ccine.html

Говорят это моча быка.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:29

  Ukrainian написав:
  vladus17 написав:Падаем на новостях о вакцине!
https://www.nytimes.com/2020/08/11/worl ... ccine.html

Говорят это моча быка.

Если это работает - то какая разница?
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:35

  vladus17 написав:
  Ukrainian написав:
  vladus17 написав:Падаем на новостях о вакцине!
https://www.nytimes.com/2020/08/11/worl ... ccine.html

Говорят это моча быка.

Если это работает - то какая разница?

Если верить русским сми то работает. А если здравому смыслу?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:57

  vladus17 написав:Падаем на новостях о вакцине!
https://www.nytimes.com/2020/08/11/worl ... ccine.html

Верить рашистам? Они идиоты? Их послушать, так они все в этом мире изобрели, а мы, вообще, детей едим.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:04

hxbbgaf
О новой фазе кризиса и будущей гиперинфляции.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:08

hxbbgaf

Менделеев араб?

или Гагарин?
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:14

  Lion+ написав:hxbbgaf

Менделеев араб?

или Гагарин?

По прадеду еврей. Гагарин на половину молдаванин на половину сибиряк.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:35

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Мда не слабо так упали, серебро с 28 на 25 и продолжает падать, я уже от 30 размечтался
maxx4
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:59

  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:hxbbgaf

Менделеев араб?

или Гагарин?

По прадеду еврей. Гагарин на половину молдаванин на половину сибиряк.

Какая разница какая национальность? Мы все люди. Если кто то что то изобрел - это заслуги всего человечества. Было бы глупо не пользоваться таблицей Менделеева только потому что ее придумал человек родом из другого клочка земли чем мы с вами.
То же и с вакциной.
Есть политика , а есть наука. Наука - мультинациональна. Политика -региональна.
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 11 сер, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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