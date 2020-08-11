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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 11 сер, 2020 20:04
Падаем на новостях о вакцине!
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Додано: Вів 11 сер, 2020 20:18
Говорят это моча быка.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 11 сер, 2020 20:29
Если это работает - то какая разница?
Life is good.
Додано: Вів 11 сер, 2020 20:35
Если верить русским сми то работает. А если здравому смыслу?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 11 сер, 2020 20:57
Верить рашистам? Они идиоты? Их послушать, так они все в этом мире изобрели, а мы, вообще, детей едим.
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:14
По прадеду еврей. Гагарин на половину молдаванин на половину сибиряк.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:35
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Мда не слабо так упали, серебро с 28 на 25 и продолжает падать, я уже от 30 размечтался
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:59
Какая разница какая национальность? Мы все люди. Если кто то что то изобрел - это заслуги всего человечества. Было бы глупо не пользоваться таблицей Менделеева только потому что ее придумал человек родом из другого клочка земли чем мы с вами.
То же и с вакциной.
Есть политика , а есть наука. Наука - мультинациональна. Политика -региональна.
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 11 сер, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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