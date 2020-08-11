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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2186218721882189
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:03

  vladus17 написав:Падаем на новостях о вакцине!
https://www.nytimes.com/2020/08/11/worl ... ccine.html


По мнению аналитика Анастасии Аморозо из инвестиционного банка JP Morgan, рост на рынке золота достиг своего потолка. Она советует фиксировать прибыль и не делать ставку на продолжение роста в ближайшее время. Однако она всё равно советует держать часть капитала в драгметалле, но в краткосрочной перспективе не стоит ожидать продолжения ценового ралли.

Своё мнение аналитик банка обосновывает тем, что ситуация с реальными процентными ставками стала для рынка золота не очень благоприятной. Дело в том, что за несколько месяцев инфляция в США смогла вырасти, а при стабильно низких ставках реальные процентные ставки стали больше. Поэтому ситуация с ними стабилизировалась и не стоит рассчитывать на их снижение. Текущая цена золота отражает предыдущую ситуацию, когда реальные процентные ставки были отрицательными. Таким образом, основная причина роста драгметаллов исчерпала себя. В связи с этим она рекомендует фиксировать прибыль через продажу «бумажного» золота в виде деривативов.
https://www.youtube.com/watch?v=x-8FmuvUTdk

Накаркала...
Хотя всё ожидаемо. Бычий рынок не может расти до небес...
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:06

vladus17
Придумаю, доведут безопасность и эффективность. Тогда и можно будет говорить. Завтра Папуа новая Гвинея огласит что они вакцину сделали и назвали ее Миклухо Маклай
Так и здесь, чистой воды ПиАр
Науки ноль.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:11

Биржа биржей, а на физ.мет. англичане цену почти не опускают.
Пока $2100 за унцию.
https://www.bullionbypost.co.uk/gold-ba ... bar-value/
наблюдательный
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