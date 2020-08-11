Додано: Вів 11 сер, 2020 22:03

vladus17 написав: Падаем на новостях о вакцине!

https://www.nytimes.com/2020/08/11/worl ... ccine.html Падаем на новостях о вакцине!

По мнению аналитика Анастасии Аморозо из инвестиционного банка JP Morgan, рост на рынке золота достиг своего потолка. Она советует фиксировать прибыль и не делать ставку на продолжение роста в ближайшее время. Однако она всё равно советует держать часть капитала в драгметалле, но в краткосрочной перспективе не стоит ожидать продолжения ценового ралли.Своё мнение аналитик банка обосновывает тем, что ситуация с реальными процентными ставками стала для рынка золота не очень благоприятной. Дело в том, что за несколько месяцев инфляция в США смогла вырасти, а при стабильно низких ставках реальные процентные ставки стали больше. Поэтому ситуация с ними стабилизировалась и не стоит рассчитывать на их снижение. Текущая цена золота отражает предыдущую ситуацию, когда реальные процентные ставки были отрицательными. Таким образом, основная причина роста драгметаллов исчерпала себя. В связи с этим она рекомендует фиксировать прибыль через продажу «бумажного» золота в виде деривативов.Накаркала...Хотя всё ожидаемо. Бычий рынок не может расти до небес...