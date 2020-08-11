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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2186218721882189
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:03

  vladus17 написав:Падаем на новостях о вакцине!
https://www.nytimes.com/2020/08/11/worl ... ccine.html


По мнению аналитика Анастасии Аморозо из инвестиционного банка JP Morgan, рост на рынке золота достиг своего потолка. Она советует фиксировать прибыль и не делать ставку на продолжение роста в ближайшее время. Однако она всё равно советует держать часть капитала в драгметалле, но в краткосрочной перспективе не стоит ожидать продолжения ценового ралли.

Своё мнение аналитик банка обосновывает тем, что ситуация с реальными процентными ставками стала для рынка золота не очень благоприятной. Дело в том, что за несколько месяцев инфляция в США смогла вырасти, а при стабильно низких ставках реальные процентные ставки стали больше. Поэтому ситуация с ними стабилизировалась и не стоит рассчитывать на их снижение. Текущая цена золота отражает предыдущую ситуацию, когда реальные процентные ставки были отрицательными. Таким образом, основная причина роста драгметаллов исчерпала себя. В связи с этим она рекомендует фиксировать прибыль через продажу «бумажного» золота в виде деривативов.
https://www.youtube.com/watch?v=x-8FmuvUTdk

Накаркала...
Хотя всё ожидаемо. Бычий рынок не может расти до небес...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:06

vladus17
Придумаю, доведут безопасность и эффективность. Тогда и можно будет говорить. Завтра Папуа новая Гвинея огласит что они вакцину сделали и назвали ее Миклухо Маклай
Так и здесь, чистой воды ПиАр
Науки ноль.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:11

Биржа биржей, а на физ.мет. англичане цену почти не опускают.
Пока $2100 за унцию.
https://www.bullionbypost.co.uk/gold-ba ... bar-value/
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:28

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:Падаем на новостях о вакцине!
https://www.nytimes.com/2020/08/11/worl ... ccine.html

Верить рашистам? Они идиоты? Их послушать, так они все в этом мире изобрели, а мы, вообще, детей едим.

Не знаю кто там детей есть (кроме Сталина :mrgreen: ), но вакцина вполне реальна. Рынки по крайней мере так думают.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:32

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:Падаем на новостях о вакцине!
https://www.nytimes.com/2020/08/11/worl ... ccine.html

Верить рашистам? Они идиоты? Их послушать, так они все в этом мире изобрели, а мы, вообще, детей едим.

Не знаю кто там детей есть (кроме Сталина :mrgreen: ), но вакцина вполне реальна. Рынки по крайней мере так думают.

Рынки идут вниз по металу коррекция уже перезрела
Рынки акций на «позитиве» тоже особо роста не показывают
Даже нефть и та вниз
Рашистам верить себя обмануть.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:40

  наблюдательный написав:Биржа биржей, а на физ.мет. англичане цену почти не опускают.
Пока $2100 за унцию.
https://www.bullionbypost.co.uk/gold-ba ... bar-value/

Это скорее последние надежды поймать ОЛХа что не смотрит котировки.
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:41

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Ukrainian написав:Рашистам верить себя обмануть.

Ну не знаю. Я бы точно не делал ставку на то что это бычья моча.
Дыму без огня не бывает!
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:07

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Падаем на новостях о вакцине!
https://www.nytimes.com/2020/08/11/worl ... ccine.html


По мнению аналитика Анастасии Аморозо из инвестиционного банка JP Morgan, рост на рынке золота достиг своего потолка. Она советует фиксировать прибыль и не делать ставку на продолжение роста в ближайшее время. Однако она всё равно советует держать часть капитала в драгметалле, но в краткосрочной перспективе не стоит ожидать продолжения ценового ралли.

Своё мнение аналитик банка обосновывает тем, что ситуация с реальными процентными ставками стала для рынка золота не очень благоприятной. Дело в том, что за несколько месяцев инфляция в США смогла вырасти, а при стабильно низких ставках реальные процентные ставки стали больше. Поэтому ситуация с ними стабилизировалась и не стоит рассчитывать на их снижение. Текущая цена золота отражает предыдущую ситуацию, когда реальные процентные ставки были отрицательными. Таким образом, основная причина роста драгметаллов исчерпала себя. В связи с этим она рекомендует фиксировать прибыль через продажу «бумажного» золота в виде деривативов.
https://www.youtube.com/watch?v=x-8FmuvUTdk

Накаркала...
Хотя всё ожидаемо. Бычий рынок не может расти до небес...


Банк Моргана - особый банк - один из немногих банков хозяева которых печатают доллары. И они могут влиять на цену золота. Вот даже наш НБУ и то постоянно выходит с интервенциями на рынок валют. Тем более банк Моргана - один из тех банков, которые могут повлиять на цену золота и очень заинтересованы в этом. Поэтому аналитик Анастисия не каркает, а продвигает линию своих хозяев. Это ИМХО конечно, ноя акценты расставляю так. Смотря на то, что происходит в США - как там дестабилизируют ситуацию - то мое мнение поколебалось. Я считал, что устаканимся на какое-то время - на пол года - на уровне прежнего пика -цена - как на пике в 2008. Около того. Но если продолжится майдан в США .... цены могут ползти еще вверх. Судя на сколько долго и серьезно эти волнения наемников.


Про вакцину вообще не понял - при чем тут она ? База кризиса - финансово -экономическая. Карантин - это камуфляж. Вы только представьте - если обвалится доллар - и у америкосов не будет работы - какие тогда бунты начнутся.... И вакцина -
толку от нее мало. Вирус Ковид тем и опасен, что он постоянно мутирует. Это с одной стороны. А с другой - вакцина - это прививка ослабленных вирусов в организм - для стимуляции иммунитета. Фактически целевое заражение в легкой форме. Но если человек уже имеет такие вирусы - и переносит их бессимптомно - то вирусов окажется слишком много. И будет противоположный эффект. Ковид в тяжелой форме. У нас в районе так когда-то погибли все собаки. Кроме моей. Была собачья эпидемия чумки и народ кинулся своих питомцев прививать срочно на пике эпидемии. То есть добавили инфекции к тому, что их собака уже поймала. Организм многих собак пока еще справлялся с инфекцией, которая была в районе, а после вакцины - дополнительно получив дозу.... все любимцы стали умирать. Кроме того - антитела - у переболевших только у 10%. То есть иммунитет очень плохо вырабатывается и быстро угасает.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:23

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Биржа биржей, а на физ.мет. англичане цену почти не опускают.
Пока $2100 за унцию.
https://www.bullionbypost.co.uk/gold-ba ... bar-value/

Это скорее последние надежды поймать ОЛХа что не смотрит котировки.


Они не торгуют на бирже и им спешить особо некуда.
Паника устаканится и определятся с ценой.
Фьючерсы это одно, а физ.мет. это несколько иное.
В мире проблем меньше не стало. Наоборот.
Их становится только больше...
А золотишку нужно передохнуть.
Перед очередным рывком...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:43

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Биржа биржей, а на физ.мет. англичане цену почти не опускают.
Пока $2100 за унцию.
https://www.bullionbypost.co.uk/gold-ba ... bar-value/

Это скорее последние надежды поймать ОЛХа что не смотрит котировки.


Они не торгуют на бирже и им спешить особо некуда.
Паника устаканится и определятся с ценой.
Фьючерсы это одно, а физ.мет. это несколько иное.
В мире проблем меньше не стало. Наоборот.
Их становится только больше...
А золотишку нужно передохнуть.
Перед очередным рывком...

Очень похоже на то. Почитал про вакцину. В ней якобы нет ослабленных вирусов. И иммунитет на 2 года. Это хорошо, если правда. Вчера в новостях передали, что в Китае ( опять у них) есть единичный случай бубонной чумы.
kalinavalera1
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