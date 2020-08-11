Додано: Вів 11 сер, 2020 23:07

наблюдательный написав: vladus17 написав: Падаем на новостях о вакцине!

https://www.nytimes.com/2020/08/11/worl ... ccine.html Падаем на новостях о вакцине!



По мнению аналитика Анастасии Аморозо из инвестиционного банка JP Morgan, рост на рынке золота достиг своего потолка. Она советует фиксировать прибыль и не делать ставку на продолжение роста в ближайшее время. Однако она всё равно советует держать часть капитала в драгметалле, но в краткосрочной перспективе не стоит ожидать продолжения ценового ралли.



Своё мнение аналитик банка обосновывает тем, что ситуация с реальными процентными ставками стала для рынка золота не очень благоприятной. Дело в том, что за несколько месяцев инфляция в США смогла вырасти, а при стабильно низких ставках реальные процентные ставки стали больше. Поэтому ситуация с ними стабилизировалась и не стоит рассчитывать на их снижение. Текущая цена золота отражает предыдущую ситуацию, когда реальные процентные ставки были отрицательными. Таким образом, основная причина роста драгметаллов исчерпала себя. В связи с этим она рекомендует фиксировать прибыль через продажу «бумажного» золота в виде деривативов.

https://www.youtube.com/watch?v=x-8FmuvUTdk



Накаркала...

Хотя всё ожидаемо. Бычий рынок не может расти до небес... По мнению аналитика Анастасии Аморозо из инвестиционного банка JP Morgan, рост на рынке золота достиг своего потолка. Она советует фиксировать прибыль и не делать ставку на продолжение роста в ближайшее время. Однако она всё равно советует держать часть капитала в драгметалле, но в краткосрочной перспективе не стоит ожидать продолжения ценового ралли.Своё мнение аналитик банка обосновывает тем, что ситуация с реальными процентными ставками стала для рынка золота не очень благоприятной. Дело в том, что за несколько месяцев инфляция в США смогла вырасти, а при стабильно низких ставках реальные процентные ставки стали больше. Поэтому ситуация с ними стабилизировалась и не стоит рассчитывать на их снижение. Текущая цена золота отражает предыдущую ситуацию, когда реальные процентные ставки были отрицательными. Таким образом, основная причина роста драгметаллов исчерпала себя. В связи с этим она рекомендует фиксировать прибыль через продажу «бумажного» золота в виде деривативов.Накаркала...Хотя всё ожидаемо. Бычий рынок не может расти до небес...

Банк Моргана - особый банк - один из немногих банков хозяева которых печатают доллары. И они могут влиять на цену золота. Вот даже наш НБУ и то постоянно выходит с интервенциями на рынок валют. Тем более банк Моргана - один из тех банков, которые могут повлиять на цену золота и очень заинтересованы в этом. Поэтому аналитик Анастисия не каркает, а продвигает линию своих хозяев. Это ИМХО конечно, ноя акценты расставляю так. Смотря на то, что происходит в США - как там дестабилизируют ситуацию - то мое мнение поколебалось. Я считал, что устаканимся на какое-то время - на пол года - на уровне прежнего пика -цена - как на пике в 2008. Около того. Но если продолжится майдан в США .... цены могут ползти еще вверх. Судя на сколько долго и серьезно эти волнения наемников.Про вакцину вообще не понял - при чем тут она ? База кризиса - финансово -экономическая. Карантин - это камуфляж. Вы только представьте - если обвалится доллар - и у америкосов не будет работы - какие тогда бунты начнутся.... И вакцина -толку от нее мало. Вирус Ковид тем и опасен, что он постоянно мутирует. Это с одной стороны. А с другой - вакцина - это прививка ослабленных вирусов в организм - для стимуляции иммунитета. Фактически целевое заражение в легкой форме. Но если человек уже имеет такие вирусы - и переносит их бессимптомно - то вирусов окажется слишком много. И будет противоположный эффект. Ковид в тяжелой форме. У нас в районе так когда-то погибли все собаки. Кроме моей. Была собачья эпидемия чумки и народ кинулся своих питомцев прививать срочно на пике эпидемии. То есть добавили инфекции к тому, что их собака уже поймала. Организм многих собак пока еще справлялся с инфекцией, которая была в районе, а после вакцины - дополнительно получив дозу.... все любимцы стали умирать. Кроме того - антитела - у переболевших только у 10%. То есть иммунитет очень плохо вырабатывается и быстро угасает.