Додано: Вів 11 сер, 2020 23:51

Ukrainian написав: kalinavalera1 написав: Почитал про вакцину. Почитал про вакцину.

Авторитетное мнение или раша сми? Если второе то умножайте на ноль. Авторитетное мнение или раша сми? Если второе то умножайте на ноль.

Давайте не изобретать велосипед. Давно есть мнение о СМИ , и о том - что нужно читать альтернативные СМИ и делать выводы. Не ИНАЧЕ! Те, кто налагает запрет - пытаются оболванить читателей. И это не я придумал. Это давно общепризнанные факты. Я сам аналитик. Многое не сходится с этой вакциной. . Остались сомнения в основном от этой инфы. Я могу спокойно читать и "раша СМИ" - потом анализировать и делать выводы. В Украине не передавали про волнения в США, про Чикаго и про вакцину тоже. Я больше всего не доверяю украинским СМИ. Самые не честные СМИ . Нужно иметь доступ к альтернативным источникам. Тот кто закрывает доступ к ним - лжет. Иначе за чем закрывать? В принципе - СМИ - я много знаю о журналистике , все журналисты пишут за зарплату и за гонорар. Есть еще джинса. И конечно все СМИ подретушируют материалы под запросы тех, кто им платит. Это все люди понимают и проверяют, читают альтернативные СМИ - если есть сомнения и доступ. Но есть один крайний показатель бесчестия и лживости, мошенничества, и хуже того- часто - фашизма. Это когда налагают запрет на альтернативные СМИ. Коме фашистских, порнографических источников , и технологий о создании взрывчатки - все должно быть открыто. И каждый может сделать вывод. К примеру - война. Если есть доступ только к СМИ одной из воюющих сторон - это чудовищно, значит посылать людей на смерть обманом. Люди должны иметь доступ к мнению другой стороны.