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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2187218821892190
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:48

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Почитал про вакцину.

Авторитетное мнение или раша сми? Если второе то умножайте на ноль.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:51

  Ukrainian написав:
  kalinavalera1 написав:Почитал про вакцину.

Авторитетное мнение или раша сми? Если второе то умножайте на ноль.


Давайте не изобретать велосипед. Давно есть мнение о СМИ , и о том - что нужно читать альтернативные СМИ и делать выводы. Не ИНАЧЕ! Те, кто налагает запрет - пытаются оболванить читателей. И это не я придумал. Это давно общепризнанные факты. Я сам аналитик. Многое не сходится с этой вакциной. . Остались сомнения в основном от этой инфы. Я могу спокойно читать и "раша СМИ" - потом анализировать и делать выводы. В Украине не передавали про волнения в США, про Чикаго и про вакцину тоже. Я больше всего не доверяю украинским СМИ. Самые не честные СМИ . Нужно иметь доступ к альтернативным источникам. Тот кто закрывает доступ к ним - лжет. Иначе за чем закрывать? В принципе - СМИ - я много знаю о журналистике , все журналисты пишут за зарплату и за гонорар. Есть еще джинса. И конечно все СМИ подретушируют материалы под запросы тех, кто им платит. Это все люди понимают и проверяют, читают альтернативные СМИ - если есть сомнения и доступ. Но есть один крайний показатель бесчестия и лживости, мошенничества, и хуже того- часто - фашизма. Это когда налагают запрет на альтернативные СМИ. Коме фашистских, порнографических источников , и технологий о создании взрывчатки - все должно быть открыто. И каждый может сделать вывод. К примеру - война. Если есть доступ только к СМИ одной из воюющих сторон - это чудовищно, значит посылать людей на смерть обманом. Люди должны иметь доступ к мнению другой стороны.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 12 сер, 2020 00:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:54

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Про вакцину вообще не понял - при чем тут она ? База кризиса - финансово -экономическая. Карантин - это камуфляж. Вы только представьте - если обвалится доллар - и у америкосов не будет работы - какие тогда бунты начнутся.... И вакцина -

Взмах крыла бабочки на одном континенте может вызвать землетрясение на другом. (с)
А вы говорите что вакцина от мировой пандемии никак ни на что не повлияет.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:57

  vladus17 написав:
  kalinavalera1 написав:Про вакцину вообще не понял - при чем тут она ? База кризиса - финансово -экономическая. Карантин - это камуфляж. Вы только представьте - если обвалится доллар - и у америкосов не будет работы - какие тогда бунты начнутся.... И вакцина -

Взмах крыла бабочки на одном континенте может вызвать землетрясение на другом. (с)
А вы говорите что вакцина от мировой пандемии никак ни на что не повлияет.

Американский индекс закрылся -0.8%
Если б хоть кто-то верил в изобретение рашистов был бы хоть какой-то рост.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:01

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Ukrainian написав:Американский индекс закрылся -0.8%
Если б хоть кто-то верил в изобретение рашистов был бы хоть какой-то рост.
Защитные активы золото -5%, серебро -15%, биткоин -5% за торговую сессию. уже о чем то говорит.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:13

  vladus17 написав:
  Ukrainian написав:Американский индекс закрылся -0.8%
Если б хоть кто-то верил в изобретение рашистов был бы хоть какой-то рост.
Защитные активы золото -5%, серебро -15%, биткоин -5% за торговую сессию. уже о чем то говорит.

О коррекции говорит; всю прошлую неделю был рост.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:20

  vladus17 написав:
  kalinavalera1 написав:Про вакцину вообще не понял - при чем тут она ? База кризиса - финансово -экономическая. Карантин - это камуфляж. Вы только представьте - если обвалится доллар - и у америкосов не будет работы - какие тогда бунты начнутся.... И вакцина -

Взмах крыла бабочки на одном континенте может вызвать землетрясение на другом. (с)
А вы говорите что вакцина от мировой пандемии никак ни на что не повлияет.


Вы все перевернули с ног на голову. Я не пишу - что вакцина ни на что не повлияет. Но именно на мировой кризис - не повлияет особо. В новостях нам уже посулили чуму, на всякий случай. И это сразу делает бессмысленной вашу вакцину. Чума вполне заменит корону. Кроме того инфа про вакцину очень не убедительная. А нас интересует именно кризис. . Я из тех кто следит за крыльями бабочки. Но не умно думать что нет других факторов влияния - на много более весомых, именно на макроэкономику, чем крылья бабочки - при том ОДНОЙ из миллиона других бабочек :mrgreen: ,ИМХО- динамика цен на золото зависит от хода кризиса экономического и политической стабильности. Пандемя - это производное кризиса перепроизводства - имхо. Пандемия - только одна из многих составляющих стабильности, и очень слабая и косвенная.
kalinavalera1
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