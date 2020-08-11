Не видел, но знаю. У меня знакомые хорошие задействованы в ее разработке. Они используют готовые наработки. Вакцина есть, но ее результат и пробочные эффекты неизвестны. Инфа 100%
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 12 сер, 2020 02:26
Додано: Сер 12 сер, 2020 06:55
За свою жизнь своими глазами я видел 3х президентов лично. Одного из низ 5 раз. Это значит что в мире существуют только один бывший президент Янукович и 2 действующих Трамп и Лукашенко?
Ну и еще Ленин, хотя, когда я его видел, он не двигался.... Может муляж?
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