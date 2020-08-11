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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2188218921902191
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 02:26

  Ukrainian написав:Ты её видел? Или в раша сми написали что есть. :lol:
Как в том фильме ты суслика видишь... но он есть.

Не видел, но знаю. У меня знакомые хорошие задействованы в ее разработке. Они используют готовые наработки. Вакцина есть, но ее результат и пробочные эффекты неизвестны. Инфа 100%
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 06:32

Ukrainian
Чего не видел, того нет :shock:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 06:55

  Lion+ написав:Ukrainian
Чего не видел, того нет :shock:

За свою жизнь своими глазами я видел 3х президентов лично. Одного из низ 5 раз. Это значит что в мире существуют только один бывший президент Янукович и 2 действующих Трамп и Лукашенко? :)
Ну и еще Ленин, хотя, когда я его видел, он не двигался.... Может муляж? :)
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