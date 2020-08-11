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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
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  #<1 ... 2189219021912192>
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 02:26

  Ukrainian написав:Ты её видел? Или в раша сми написали что есть. :lol:
Как в том фильме ты суслика видишь... но он есть.

Не видел, но знаю. У меня знакомые хорошие задействованы в ее разработке. Они используют готовые наработки. Вакцина есть, но ее результат и пробочные эффекты неизвестны. Инфа 100%
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 06:32

Ukrainian
Чего не видел, того нет :shock:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 06:55

  Lion+ написав:Ukrainian
Чего не видел, того нет :shock:

За свою жизнь своими глазами я видел 3х президентов лично. Одного из низ 5 раз. Это значит что в мире существуют только один бывший президент Янукович и 2 действующих Трамп и Лукашенко? :)
Ну и еще Ленин, хотя, когда я его видел, он не двигался.... Может муляж? :)
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 07:41

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Я из тех кто следит за крыльями бабочки. Но не умно думать что нет других факторов влияния - на много более весомых, именно на макроэкономику, чем крылья бабочки - при том ОДНОЙ из миллиона других бабочек

Мне кажется вы недооцениваете влияние пандемии на Мировую экономику и текущий финансовый кризис.
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 07:54

  vladus17 написав:Мне кажется вы недооцениваете влияние пандемии на Мировую экономику и текущий финансовый кризис.

https://www.zerohedge.com/markets/food-bank-strains-emerge-economy-falls-fiscal-cliff
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:09

  Понаехал написав:
  vladus17 написав:Мне кажется вы недооцениваете влияние пандемии на Мировую экономику и текущий финансовый кризис.

https://www.zerohedge.com/markets/food-bank-strains-emerge-economy-falls-fiscal-cliff

Ага идут в фудбанки и при этом машину водит за $35000, телефон за $1000 и телевизор 65 дюймов Олед
Так и живут
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:10

  Ukrainian написав:Ага идут в фудбанки и при этом машину водит за $35000, телефон за $1000 и телевизор 65 дюймов Олед
Так и живут

все это взято в кредит до кризиса
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:12

  Понаехал написав:
  Ukrainian написав:Ага идут в фудбанки и при этом машину водит за $35000, телефон за $1000 и телевизор 65 дюймов Олед
Так и живут

все это взято в кредит до кризиса

Нет никакого кризиса не фантазируй это всё игра на публику
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:13

  Понаехал написав:кто на какой цене будет откупать? или только я активно играю? Ж)

1100 - не выше
все как раньше
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:15

  Ukrainian написав:Нет никакого кризиса не фантазируй это всё игра на публику

ок. как скажешь. :mrgreen:
Понаехал
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