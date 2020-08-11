Не видел, но знаю. У меня знакомые хорошие задействованы в ее разработке. Они используют готовые наработки. Вакцина есть, но ее результат и пробочные эффекты неизвестны. Инфа 100%
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 12 сер, 2020 02:26
Додано: Сер 12 сер, 2020 06:55
За свою жизнь своими глазами я видел 3х президентов лично. Одного из низ 5 раз. Это значит что в мире существуют только один бывший президент Янукович и 2 действующих Трамп и Лукашенко?
Ну и еще Ленин, хотя, когда я его видел, он не двигался.... Может муляж?
Додано: Сер 12 сер, 2020 07:41
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Мне кажется вы недооцениваете влияние пандемии на Мировую экономику и текущий финансовый кризис.
Life is good.
Додано: Сер 12 сер, 2020 07:54
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:09
Ага идут в фудбанки и при этом машину водит за $35000, телефон за $1000 и телевизор 65 дюймов Олед
Так и живут
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:10
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:12
Нет никакого кризиса не фантазируй это всё игра на публику
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:13
1100 - не выше
все как раньше
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:15
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