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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2189219021912192
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:15

  odessit2007 написав:
  Понаехал написав:кто на какой цене будет откупать? или только я активно играю? Ж)

1100 - не выше
все как раньше

я вот думаю на 1700 заходить. Сейчас ниже не пойдет
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:21

  наблюдательный написав:Биржа биржей, а на физ.мет. англичане цену почти не опускают.
Пока $2100 за унцию.
https://www.bullionbypost.co.uk/gold-ba ... bar-value/

чего отпускать?
гребут видимо перепуганные
как вчера родились :lol:
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:24

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Понаехал написав:я вот думаю на 1700 заходить. Сейчас ниже не пойдет

знаю одного человечка
так он прошлый раз тоже по 1750 зашел
я помог)))
долго он потом ждал что бы снова 1750 стало)))
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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  #<1 ... 2189219021912192
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