я вот думаю на 1700 заходить. Сейчас ниже не пойдет
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:15
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:21
чего отпускать?
гребут видимо перепуганные
как вчера родились
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:24
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
знаю одного человечка
так он прошлый раз тоже по 1750 зашел
я помог)))
долго он потом ждал что бы снова 1750 стало)))
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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