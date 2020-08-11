RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2190219121922193>
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:15

  odessit2007 написав:
  Понаехал написав:кто на какой цене будет откупать? или только я активно играю? Ж)

1100 - не выше
все как раньше

я вот думаю на 1700 заходить. Сейчас ниже не пойдет
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3824
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:21

  наблюдательный написав:Биржа биржей, а на физ.мет. англичане цену почти не опускают.
Пока $2100 за унцию.
https://www.bullionbypost.co.uk/gold-ba ... bar-value/

чего отпускать?
гребут видимо перепуганные
как вчера родились :lol:
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11182
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3551 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:24

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Понаехал написав:я вот думаю на 1700 заходить. Сейчас ниже не пойдет

знаю одного человечка
так он прошлый раз тоже по 1750 зашел
я помог)))
долго он потом ждал что бы снова 1750 стало)))
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11182
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3551 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:13

  vladus17 написав:
  Ukrainian написав:Американский индекс закрылся -0.8%
Если б хоть кто-то верил в изобретение рашистов был бы хоть какой-то рост.
Защитные активы золото -5%, серебро -15%, биткоин -5% за торговую сессию. уже о чем то говорит.


"Не верь глазам своим" (с) Козьма Прутков
Физиическое золото на продажу в Америке действительно опустилось на $1991, а вот серебро Engelhard стоит как вкопанное на $34. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8352
З нами з: 14.11.11
Подякував: 350 раз.
Подякували: 4042 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:19

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Libo написав:"Не верь глазам своим" (с) Козьма Прутков
Физиическое золото на продажу в Америке действительно опустилось на $1991, а вот серебро Engelhard стоит как вкопанное на $34.

А серебряная ложка даже подорожала? :D
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 21.03.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:43

  vladus17 написав:
  Libo написав:"Не верь глазам своим" (с) Козьма Прутков
Физиическое золото на продажу в Америке действительно опустилось на $1991, а вот серебро Engelhard стоит как вкопанное на $34.

А серебряная ложка даже подорожала? :D


Сейчас 100 столовых ложек = хорошая машина = однуха в Киеве. А советскими рублями 100 ложек стоили 600 руб. = 200 бутылок водки. Если бы твой дедушка тогда всего год не бухал и на сэкономленные купил тебе ложки, ты бы сейчас нехило себя чувствовал. :idea:

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8352
З нами з: 14.11.11
Подякував: 350 раз.
Подякували: 4042 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:50

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Libo написав:Сейчас 100 столовых ложек = хорошая машина = однуха в Киеве. А советскими рублями 100 ложек стоили 600 руб. = 200 бутылок водки. Если бы твой дедушка тогда всего год не бухал и на сэкономленные купил тебе ложки, ты бы сейчас нехило себя чувствовал.

Звучит конечно хорошо. Но реальность немного иная.
Кто и за сколько их примет у вас? Особенно Б.У и оптом ,на покупку машины или темболее однухи.
Это как с ювелиркой. Покупаешь серги за Х, продаешь в лучшем случае Х-50% в ломбард.
А с серебром так все гораздо печальнее, в процентном соотношении.
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 21.03.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:50

Похоже что цунами заканчивается.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3718
З нами з: 29.04.09
Подякував: 94 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:54

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Libo написав:Если бы твой дедушка тогда всего год не бухал

П.С. Пусть лучше уже те деньги пробухает, если это принесет ему счастье. Я думаю наши деды заслужили немного пожить и для себя.
Вот так и мы, безпокоимся за наше чадо. А они потом пойдут и купят себе новый айфон. А вы себе год в хорошем коньяке отказывали, который между прочим нужен для здоровья сердца (главная причина смертей мужского пола в Мире)!
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 21.03.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:25

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Зображення
Lion+
 
Повідомлень: 1732
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2190219121922193>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25376)
12.08.2020 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.