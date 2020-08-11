я вот думаю на 1700 заходить. Сейчас ниже не пойдет
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:15
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:21
чего отпускать?
гребут видимо перепуганные
как вчера родились
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 12 сер, 2020 08:24
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
знаю одного человечка
так он прошлый раз тоже по 1750 зашел
я помог)))
долго он потом ждал что бы снова 1750 стало)))
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 12 сер, 2020 09:13
"Не верь глазам своим" (с) Козьма Прутков
Физиическое золото на продажу в Америке действительно опустилось на $1991, а вот серебро Engelhard стоит как вкопанное на $34.
Додано: Сер 12 сер, 2020 09:19
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
А серебряная ложка даже подорожала?
Life is good.
Додано: Сер 12 сер, 2020 09:43
Сейчас 100 столовых ложек = хорошая машина = однуха в Киеве. А советскими рублями 100 ложек стоили 600 руб. = 200 бутылок водки. Если бы твой дедушка тогда всего год не бухал и на сэкономленные купил тебе ложки, ты бы сейчас нехило себя чувствовал.
Додано: Сер 12 сер, 2020 09:50
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Звучит конечно хорошо. Но реальность немного иная.
Кто и за сколько их примет у вас? Особенно Б.У и оптом ,на покупку машины или темболее однухи.
Это как с ювелиркой. Покупаешь серги за Х, продаешь в лучшем случае Х-50% в ломбард.
А с серебром так все гораздо печальнее, в процентном соотношении.
Life is good.
Додано: Сер 12 сер, 2020 09:54
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
П.С. Пусть лучше уже те деньги пробухает, если это принесет ему счастье. Я думаю наши деды заслужили немного пожить и для себя.
Вот так и мы, безпокоимся за наше чадо. А они потом пойдут и купят себе новый айфон. А вы себе год в хорошем коньяке отказывали, который между прочим нужен для здоровья сердца (главная причина смертей мужского пола в Мире)!
Life is good.
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:25
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
|