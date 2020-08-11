покупали "бочки"
П.С.
массивные обручалки
справку покупали в Загсе потом в ювелирку за очередной бочкой)
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:25
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
покупали "бочки"
П.С.
массивные обручалки
справку покупали в Загсе потом в ювелирку за очередной бочкой)
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:20
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Цена так неплохо рухнула на металлы.
Кстати, архистратиги появились в продаже и чего их не продают в Сбербанке и даже в НБУ.
Предзаказ и тот не работает.
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