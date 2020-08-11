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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:25
Libo написав:
Если бы твой дедушка тогда всего год не бухал и на сэкономленные купил тебе ложки, ты бы сейчас нехило себя чувствовал
покупали "бочки"
П.С.
массивные обручалки
справку покупали в Загсе потом в ювелирку за очередной бочкой)
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Сер 12 сер, 2020 11:20
Цена так неплохо рухнула на металлы.
Кстати, архистратиги появились в продаже и чего их не продают в Сбербанке и даже в НБУ.
Предзаказ и тот не работает.
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Lion+
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Додано: Сер 12 сер, 2020 12:37
vladus17 написав:
А вы себе год в хорошем коньяке отказывали
Уже давно на пропой лимита нет.
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Libo
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Додано: Сер 12 сер, 2020 12:45
odessit2007 написав:
покупали "бочки"
П.С.
массивные обручалки
справку покупали в Загсе потом в ювелирку за очередной бочкой)
Но ты ведь из Одессы, вам повезло ... Жиды ваши они хитрые, живут по заветам Соломона, знают будущее и что надо покупать впрок. А наши предки коммунизм строили и только книжки за макулатуру нам купили.
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Libo
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Додано: Сер 12 сер, 2020 13:07
Libo написав: odessit2007 написав:
покупали "бочки"
П.С.
массивные обручалки
справку покупали в Загсе потом в ювелирку за очередной бочкой)
Но ты ведь из Одессы, вам повезло ... Жиды ваши они хитрые, живут по заветам Соломона, знают будущее и что надо покупать впрок. А наши предки коммунизм строили и только книжки за макулатуру нам купили.
И это говорит нащадок масонов?
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hxbbgaf
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Додано: Сер 12 сер, 2020 13:17
hxbbgaf написав:
И это говорит нащадок масонов?
Мой папа был членом КПСС и собственно я член ложи в первом поколении. Причем, не самого высокого градуса.
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Libo
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