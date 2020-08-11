Додано: Сер 12 сер, 2020 13:32

odessit2007 написав: Понаехал написав: кто на какой цене будет откупать? или только я активно играю? Ж) кто на какой цене будет откупать? или только я активно играю? Ж)

1100 - не выше

все как раньше 1100 - не вышевсе как раньше

Как раньше уже не получится.По очень простой причине...Это баланс ФРС. Он за год увеличился почти в 2 раза.А во сколько выросло золото? Намного меньше.Так что цена на золотишко уже сильно падать не будет.$2000+ было дороговато. Тем не менее на этом уровне оно провисело около недели. Время делает своё дело, и ментально инвесторы уже привыкли к этим ценам и 1800-1900 будут уже приемлемы,потому что реальное количество ликвидности, которую ЦБ вбросили в рынок составило 24 трлн. долларов, или около 25% мирового ВВП, чтобы не допустить его краха.Ожидается, что это число увеличится до 28 трлн. к концу следующего года,не включая Китай.Так что золотишко ещё отожмётся. Ему спешить некуда...