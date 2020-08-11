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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2190219121922193
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:25

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Libo написав:Если бы твой дедушка тогда всего год не бухал и на сэкономленные купил тебе ложки, ты бы сейчас нехило себя чувствовал

покупали "бочки"

П.С.
массивные обручалки
справку покупали в Загсе потом в ювелирку за очередной бочкой)
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:20

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Цена так неплохо рухнула на металлы.

Кстати, архистратиги появились в продаже и чего их не продают в Сбербанке и даже в НБУ.
Предзаказ и тот не работает.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:37

  vladus17 написав: А вы себе год в хорошем коньяке отказывали


Уже давно на пропой лимита нет. :wink:

Libo
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:45

  odessit2007 написав:покупали "бочки"

П.С.
массивные обручалки
справку покупали в Загсе потом в ювелирку за очередной бочкой)


Но ты ведь из Одессы, вам повезло ... Жиды ваши они хитрые, живут по заветам Соломона, знают будущее и что надо покупать впрок. А наши предки коммунизм строили и только книжки за макулатуру нам купили.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:07

  Libo написав:
  odessit2007 написав:покупали "бочки"

П.С.
массивные обручалки
справку покупали в Загсе потом в ювелирку за очередной бочкой)


Но ты ведь из Одессы, вам повезло ... Жиды ваши они хитрые, живут по заветам Соломона, знают будущее и что надо покупать впрок. А наши предки коммунизм строили и только книжки за макулатуру нам купили.
:lol: :lol: :lol:

И это говорит нащадок масонов?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:17

  hxbbgaf написав:И это говорит нащадок масонов?


Мой папа был членом КПСС и собственно я член ложи в первом поколении. Причем, не самого высокого градуса. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:32

  odessit2007 написав:
  Понаехал написав:кто на какой цене будет откупать? или только я активно играю? Ж)

1100 - не выше
все как раньше

Как раньше уже не получится.
По очень простой причине...
Зображення

Это баланс ФРС. Он за год увеличился почти в 2 раза.
А во сколько выросло золото? Намного меньше.
Так что цена на золотишко уже сильно падать не будет.
$2000+ было дороговато. Тем не менее на этом уровне оно провисело около недели. Время делает своё дело, и ментально инвесторы уже привыкли к этим ценам и 1800-1900 будут уже приемлемы,
потому что реальное количество ликвидности, которую ЦБ вбросили в рынок составило 24 трлн. долларов, или около 25% мирового ВВП, чтобы не допустить его краха.
Ожидается, что это число увеличится до 28 трлн. к концу следующего года,
не включая Китай.
Так что золотишко ещё отожмётся. Ему спешить некуда...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:11

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Это баланс ФРС. Он за год увеличился почти в 2 раза.
А во сколько выросло золото? Намного меньше.
Так что цена на золотишко уже сильно падать не будет.

Но ведь эти деньги в золото не пошли, что бы ему вырасти в 2 раза.
Рост был исключительно на ожиданиях. Поэтому теоретически можем еще пойти и на 1200.
Правда это маловероятно, но все же.
Хотя в 2011-2012 тоже здесь почти все в одну дудку пели что 1200-1400 никогда не будет, мол это уже история.
Историю форума на досуге читал. Очень интересно было посмотреть на психологию людей при прошлом загоне. П.С. Тогда тоже трюликов напечатали, та они в золото никогда не пошли. И все. Цене пришлось сдуваться до приемлимых уровней (хотя и выше прежних).

Так что золотые брошки диктаторы и их приблежонные еще не скоро ринуться покупать :mrgreen:
Life is good.
vladus17
 
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