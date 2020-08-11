Додано: Сер 12 сер, 2020 16:11

наблюдательный написав: Это баланс ФРС. Он за год увеличился почти в 2 раза.

А во сколько выросло золото? Намного меньше.

Так что цена на золотишко уже сильно падать не будет. Это баланс ФРС. Он за год увеличился почти в 2 раза.А во сколько выросло золото? Намного меньше.Так что цена на золотишко уже сильно падать не будет.

Но ведь эти деньги в золото не пошли, что бы ему вырасти в 2 раза.Рост был исключительно на ожиданиях. Поэтому теоретически можем еще пойти и на 1200.Правда это маловероятно, но все же.Хотя в 2011-2012 тоже здесь почти все в одну дудку пели что 1200-1400 никогда не будет, мол это уже история.Историю форума на досуге читал. Очень интересно было посмотреть на психологию людей при прошлом загоне. П.С. Тогда тоже трюликов напечатали, та они в золото никогда не пошли. И все. Цене пришлось сдуваться до приемлимых уровней (хотя и выше прежних).Так что золотые брошки диктаторы и их приблежонные еще не скоро ринуться покупать