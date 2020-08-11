покупали "бочки"
П.С.
массивные обручалки
справку покупали в Загсе потом в ювелирку за очередной бочкой)
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 12 сер, 2020 10:25
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
покупали "бочки"
П.С.
массивные обручалки
справку покупали в Загсе потом в ювелирку за очередной бочкой)
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 12 сер, 2020 11:20
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Цена так неплохо рухнула на металлы.
Кстати, архистратиги появились в продаже и чего их не продают в Сбербанке и даже в НБУ.
Предзаказ и тот не работает.
Додано: Сер 12 сер, 2020 12:37
Додано: Сер 12 сер, 2020 12:45
Но ты ведь из Одессы, вам повезло ... Жиды ваши они хитрые, живут по заветам Соломона, знают будущее и что надо покупать впрок. А наши предки коммунизм строили и только книжки за макулатуру нам купили.
Додано: Сер 12 сер, 2020 13:07
И это говорит нащадок масонов?
Додано: Сер 12 сер, 2020 13:17
Додано: Сер 12 сер, 2020 13:32
Как раньше уже не получится.
По очень простой причине...
Это баланс ФРС. Он за год увеличился почти в 2 раза.
А во сколько выросло золото? Намного меньше.
Так что цена на золотишко уже сильно падать не будет.
$2000+ было дороговато. Тем не менее на этом уровне оно провисело около недели. Время делает своё дело, и ментально инвесторы уже привыкли к этим ценам и 1800-1900 будут уже приемлемы,
потому что реальное количество ликвидности, которую ЦБ вбросили в рынок составило 24 трлн. долларов, или около 25% мирового ВВП, чтобы не допустить его краха.
Ожидается, что это число увеличится до 28 трлн. к концу следующего года,
не включая Китай.
Так что золотишко ещё отожмётся. Ему спешить некуда...
Додано: Сер 12 сер, 2020 16:11
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Но ведь эти деньги в золото не пошли, что бы ему вырасти в 2 раза.
Рост был исключительно на ожиданиях. Поэтому теоретически можем еще пойти и на 1200.
Правда это маловероятно, но все же.
Хотя в 2011-2012 тоже здесь почти все в одну дудку пели что 1200-1400 никогда не будет, мол это уже история.
Историю форума на досуге читал. Очень интересно было посмотреть на психологию людей при прошлом загоне. П.С. Тогда тоже трюликов напечатали, та они в золото никогда не пошли. И все. Цене пришлось сдуваться до приемлимых уровней (хотя и выше прежних).
Так что золотые брошки диктаторы и их приблежонные еще не скоро ринуться покупать
Life is good.
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:24
Годовая всемирная добыча золота, вместе со вторичной переработкой,
составляет около 4тыс.тонн.(120млн.унций)
Добыча денег ФРС в этом году уже около 3 трлн.
Несложно посчитать цену золота, если бы эти 3 трлн. пошли только туда.
Приблизительно $23800 за унцию....
Золото, которое в банках и в других заначках, в расчет не берем, так как не факт что его владельцы будут его продавать.
Вот и сравните прирост новых денег в обороте, и прирост добытого золота.
И какая теоретическая цена на него может быть.....
И это только деньги ФРС, а сколько их уже вбросили остальные ЦБ.
По сравнению с этом массой денег эти 4.000 тонн. выглядят мизером....
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:34
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
тут ключевая проблема, золото это по сути тюльпановык луковицы или бусы и т.д.
если взять любой продукт и посчитать сколько он бы стоил если б все деньги пошли в него, выйдет что все недооценено в разы. только смысл?
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