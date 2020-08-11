Таким образом можно посчитать стоимость чего угодно.
Например сколько должен стоить мой ноутбук? Возьмем количество всех напечатаных баксов с начала года и поделим их на количество ноутбуков произведенных за этот же период.
По теории конечно хорошо. Но на практике мы знаем что это так не работает.
Ценообразование на любой товар/услугу формируется исключительно исходя из соотношения спроса и предложения.
В этот раз золото выросло исключительно на ожиданиях инфляции (а не потому что денег появилось больше у людей (инфляция в действии)). Так же как и в 2011-2012. И если инфляции не будет- произойдет фиаско аля Апрель 2013 и потом застой.