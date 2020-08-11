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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2191219221932194
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:55

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Годовая всемирная добыча золота, вместе со вторичной переработкой,
составляет около 4тыс.тонн.(120млн.унций)
Добыча денег ФРС в этом году уже около 3 трлн.
Несложно посчитать цену золота, если бы эти 3 трлн. пошли только туда.

Приблизительно $23800 за унцию....

Таким образом можно посчитать стоимость чего угодно.
Например сколько должен стоить мой ноутбук? Возьмем количество всех напечатаных баксов с начала года и поделим их на количество ноутбуков произведенных за этот же период.
По теории конечно хорошо. Но на практике мы знаем что это так не работает.
Ценообразование на любой товар/услугу формируется исключительно исходя из соотношения спроса и предложения.

В этот раз золото выросло исключительно на ожиданиях инфляции (а не потому что денег появилось больше у людей (инфляция в действии)). Так же как и в 2011-2012. И если инфляции не будет- произойдет фиаско аля Апрель 2013 и потом застой.
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