|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:55
наблюдательный написав:
Годовая всемирная добыча золота, вместе со вторичной переработкой,
составляет около 4тыс.тонн.(120млн.унций)
Добыча денег ФРС в этом году уже около 3 трлн.
Несложно посчитать цену золота, если бы эти 3 трлн. пошли только туда.
Приблизительно $23800 за унцию....
Таким образом можно посчитать стоимость чего угодно.
Например сколько должен стоить мой ноутбук? Возьмем количество всех напечатаных баксов с начала года и поделим их на количество ноутбуков произведенных за этот же период.
По теории конечно хорошо. Но на практике мы знаем что это так не работает.
Ценообразование на любой товар/услугу формируется исключительно исходя из соотношения спроса и предложения.
В этот раз золото выросло исключительно на ожиданиях инфляции (а не потому что денег появилось больше у людей (инфляция в действии)). Так же как и в 2011-2012. И если инфляции не будет- произойдет фиаско аля Апрель 2013 и потом застой.
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1600
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:12
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Годовая всемирная добыча золота, вместе со вторичной переработкой,
составляет около 4тыс.тонн.(120млн.унций)
Добыча денег ФРС в этом году уже около 3 трлн.
Несложно посчитать цену золота, если бы эти 3 трлн. пошли только туда.
Приблизительно $23800 за унцию....
Таким образом можно посчитать стоимость чего угодо. Например сколько бы стоил мой ноутбук учитывая сколько их производят в Мире за год и сколько напечатали баксов?
Это все можно вычислить, Но это безсмысленная трата времени. Я уверен он бы стоил в разы дороже его реальной цены (цены за которую его можно купить сегодня в магазине). Но увы, ценообразование на любой товар/услугу формируется не таким образом.
Причем тут ценообразование?
Пример приведен только для сравнения колич.добычи драг.металла и колич. добычи денег. Вот и всё. Денег печатают в десятки раз больше, поэтому ни золото, ни еда, ни другие товары не могут дешеветь даже в среднесрочной перспективе.
Если золото когда то будет эквивалентом денег, то можете представить его стоимость. Конечно же теоретическую.
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3723
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 424 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:19
vladus17 написав:
В этот раз золото выросло исключительно на ожиданиях инфляции (а не потому что денег появилось больше у людей (инфляция в действии)). Так же как и в 2011-2012. И если инфляции не будет- произойдет фиаско аля Апрель 2013 и потом застой.
Инфляция будет в любом случае. Она уже есть. US Inflation Rate Beats Forecasts in July
The US consumer price inflation rate picked up to 1% year-on-year in July, recovering further from May's four-and-a-half-year low and beating market expectations of 0.8%. Energy prices fell at a slower pace following the easing of coronavirus-induced restrictions, while food costs continued to increase at a firm rate.
Всё зависит от того, кто и как её считает.
Как говорил вождь сов.народа „Неважно, как проголосовали, — важно, как подсчитали.“
Я иногда читаю амер. форумы, а знаю что там и как....
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3723
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 424 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:28
наблюдательный написав:
Инфляция будет в любом случае. Она уже есть. Всё зависит от того, кто и как её считает.
Как говорил вождь сов.народа „Неважно, как проголосовали, — важно, как подсчитали.“
Я иногда читаю амер. форумы, а знаю что там и как....
Инфляция она и сейчас есть, просто не столь значимая как это показывает рост желтого.
Если бы знать какая инфляция нас ожидает в будущем, то тогда можно было бы определить уровни когда золото переоценнено и когда недооценнено.
Так как предугадать уровень инфляции в будущем очень сложно (если вообще возможно учитывая сложность работы Мировой экономики + всякие сюрпризы по типу пандемии, войн и прч. То , я считаю, можно использовать мою теорию о рассчете справедливой цены золота номинированной в трудоднях (спрогнозировать точную цену не выйдет, но использовать ее чисто как маячки).
Какая покупательная способность одной средней заработной платы в развитых странах Мира в спокойной время (кода когда цена на золото не росла стремительно и не падала) в граммах золота. Если значиние слишком уклоняется от медианы - это будет верным сигналом для действий.
П.С. Теория действует только в нашем временном отрезке 20-50+ лет , от начала отмены привязки доллара к золоту до изменения в парадигме.
Востаннє редагувалось vladus17
в Сер 12 сер, 2020 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1600
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:43
vladus17 написав:
Если бы знать какая инфляция нас ожидает в будущем, то тогда можно было бы определить уровни когда золото переоценнено и когда недооценнено.
Золото, как и любой другой товар, привязано не к инфляции,
а к формуле "Спрос - Предложение".
А эта формула уже базируется на нескольких факторах.
В том числе и на инфляции...
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3723
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 424 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:47
наблюдательный написав:
Золото, как и любой другой товар, привязано не к инфляции,
а к формуле "Спрос - Предложение".
А эта формула уже базируется на нескольких факторах.
В том числе и на инфляции...
Спрос и предложения - в краткой перспективе. В длинную же цена на золото хорошо следует за реальной инфляцией.
Другими словами это не золото дорожает (золото это константа ), а валюта + некоторые види товаров и услуг в соотношении к золоту дешевеют (за их ненадобностью, переизбытку спровоцированых новыми методами добычи и прч)
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1600
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 сер, 2020 18:58
vladus17 написав:
Так что золотые брошки диктаторы и их приблежонные еще не скоро ринуться покупать
Имхо, конечно, но на мой взгляд они "золотыми брошками" затарились выше крыши давным давно. А банкиры ФРС хотят скупить весь драгметалл мира. Поэтому и постоянно опускают цену. ИМХО.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4931
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:17
vladus17 написав: kalinavalera1 написав:
Я из тех кто следит за крыльями бабочки. Но не умно думать что нет других факторов влияния - на много более весомых, именно на макроэкономику, чем крылья бабочки - при том ОДНОЙ из миллиона других бабочек
Мне кажется вы недооцениваете влияние пандемии на Мировую экономику и текущий финансовый кризис.
Возможно, но я считаю, иначе. Имхо, конечно Нобелевский лауреат , которій откріл вирус СПИДа. заявил, что Короновирус - искусственно создан. Мое мнение , что создан он что бЫ служить дымовой завесой для мирового кризиса перепроизводства. А когда перепроизводство - то производство и конвееры останавливают. Так что пандемия как раз кстати - ну как по заказу. Или без "как", а прямо по заказу ? Причина кризиса изначально НЕ КОВИД. Она закономерна и имеет экономические причины. Поэтому я на пандемию особенно не смотрю.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4931
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|