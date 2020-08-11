Додано: Сер 12 сер, 2020 18:28

наблюдательный написав: Инфляция будет в любом случае. Она уже есть. Всё зависит от того, кто и как её считает.

Как говорил вождь сов.народа „Неважно, как проголосовали, — важно, как подсчитали.“

Я иногда читаю амер. форумы, а знаю что там и как.... Инфляция будет в любом случае. Она уже есть. Всё зависит от того, кто и как её считает.Как говорил вождь сов.народа „Неважно, как проголосовали, — важно, как подсчитали.“Я иногда читаю амер. форумы, а знаю что там и как....

Инфляция она и сейчас есть, просто не столь значимая как это показывает рост желтого.Если бы знать какая инфляция нас ожидает в будущем, то тогда можно было бы определить уровни когда золото переоценнено и когда недооценнено.Так как предугадать уровень инфляции в будущем очень сложно (если вообще возможно учитывая сложность работы Мировой экономики + всякие сюрпризы по типу пандемии, войн и прч. То , я считаю, можно использовать мою теорию о рассчете справедливой цены золота номинированной в трудоднях (спрогнозировать точную цену не выйдет, но использовать ее чисто как маячки).Какая покупательная способность одной средней заработной платы в развитых странах Мира в спокойной время (кода когда цена на золото не росла стремительно и не падала) в граммах золота. Если значиние слишком уклоняется от медианы - это будет верным сигналом для действий.П.С. Теория действует только в нашем временном отрезке 20-50+ лет , от начала отмены привязки доллара к золоту до изменения в парадигме.