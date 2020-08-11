смотрю золотишко стало возвращаться к адекватной цене после безудержного роста!
может возврат будет ещё более стремительным?
какие шансы увидеть в конце года 1250 ну или хотябы в районе 1300?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 12 сер, 2020 20:55
смотрю золотишко стало возвращаться к адекватной цене после безудержного роста!
может возврат будет ещё более стремительным?
какие шансы увидеть в конце года 1250 ну или хотябы в районе 1300?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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