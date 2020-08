Додано: Сер 12 сер, 2020 22:14

Понаехал написав: Ukrainian написав: Lion+ написав: А кто помнит как вирус Эболы победили?

Кто тогда в Африку с вакцинами своих врачей направил?

Американцы и европейцы

Опять у тебя не полная\не верная информация. Там как раз РФ отметилась.

President Obama responded by sending over 3,000 military personnel, mostly medics and engineers, to Liberia. It was the largest American intervention ever in a global health crisis. President Obama justified this decision by arguing that the United States had an ethical obligation as a leader of the global community to address the humanitarian crisis in Liberia as well as a security interest in controlling the epidemic in Africa so that it did not spread to the U.S. and other countries. According to President Obama, only the American military had the resources, hierarchical structure, and discipline to carry out such a largescale effort.Ultimately, the Ebola epidemic was brought under control in Liberia and the rest of Western Africa. The United States military built 11 treatment units and the government expended hundreds of millions of dollars in the relief effort.