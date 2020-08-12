Причём здесь порошенко
Вас не тошнить ещё от их великороссия?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 12 сер, 2020 22:46
Причём здесь порошенко
Вас не тошнить ещё от их великороссия?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 12 сер, 2020 22:47
Орлов берите и канадский клён
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 12 сер, 2020 23:56
Ukrainian так ты не читай, а новости тех лет пересмотри
Именно русские изобрели вакцину и послали своих медиков, после чего произошел перелом и вирус Эбола пошел на спад.
А так-то если читать только англоязычные Сми то и не Гагарин первым полетел в космос.
Додано: Сер 12 сер, 2020 23:58
Ukrainian
Некоторых даже не тошнит покупать российский газ в Словакии, которая сама покупает газ у Газпрома, а наценку за транспортировку все равно снимают.
Кто с этого деньги ворует?
Додано: Чет 13 сер, 2020 00:11
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