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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2193219421952196 Додано: Сер 12 сер, 2020 22:46 Понаехал написав: Ukrainian написав: Русский мусор не читаю

Русский мусор не читаю

Порошенко головного мозга у тебя. Порошенко головного мозга у тебя.

Причём здесь порошенко

Вас не тошнить ещё от их великороссия? Причём здесь порошенкоВас не тошнить ещё от их великороссия? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8787 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 624 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 22:47 Понаехал написав: Вопрос к знатокам украинского рынка. Если на старости лет решусь к вам прилететь пожить, то играет ли роль IRA Approved или нет золотишко? Тесть разница в цене у вас? Вопрос к знатокам украинского рынка. Если на старости лет решусь к вам прилететь пожить, то играет ли роль IRA Approved или нет золотишко? Тесть разница в цене у вас?

Орлов берите и канадский клён Орлов берите и канадский клён "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8787 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 624 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 23:56 Ukrainian так ты не читай, а новости тех лет пересмотри



Именно русские изобрели вакцину и послали своих медиков, после чего произошел перелом и вирус Эбола пошел на спад.



А так-то если читать только англоязычные Сми то и не Гагарин первым полетел в космос. так ты не читай, а новости тех лет пересмотриИменно русские изобрели вакцину и послали своих медиков, после чего произошел перелом и вирус Эбола пошел на спад.А так-то если читать только англоязычные Сми то и не Гагарин первым полетел в космос. Lion+ Повідомлень: 1739 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 23:58 Ukrainian

Некоторых даже не тошнит покупать российский газ в Словакии, которая сама покупает газ у Газпрома, а наценку за транспортировку все равно снимают.



Кто с этого деньги ворует? Lion+ Повідомлень: 1739 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 сер, 2020 00:11 Ukrainian написав: Вас не тошнить ещё от их великороссия? Вас не тошнить ещё от их великороссия?

у меня иммунитет к этой пропаганде. Я вырос и пожил в этой стране. Сам знаю плюсы и минусы. Могу фильтровать. у меня иммунитет к этой пропаганде. Я вырос и пожил в этой стране. Сам знаю плюсы и минусы. Могу фильтровать. Понаехал

Повідомлень: 3831 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 сер, 2020 00:14 Lion+ написав: Ukrainian так ты не читай, а новости тех лет пересмотри



Именно русские изобрели вакцину и послали своих медиков, после чего произошел перелом и вирус Эбола пошел на спад.



А так-то если читать только англоязычные Сми то и не Гагарин первым полетел в космос. так ты не читай, а новости тех лет пересмотриИменно русские изобрели вакцину и послали своих медиков, после чего произошел перелом и вирус Эбола пошел на спад.А так-то если читать только англоязычные Сми то и не Гагарин первым полетел в космос.

Я этому персонажу уже говорил, что мои дальние родственники(склонен их считать просто знакомыми ибо не кровные), которых ОЧЕЕНЬ хорошо знаю как раз и занимаются разработкой. Они в Новосибирск бежали в 90х, а мы в Киев. Я знаю информацию из первых рук о том что происходило и происходит сейчас. Он же оперирует тем, что гуглит в сети. Не имеет смысла ему что-то доказывать.



Вот ему скажи что первый черный полетел в космос от СССР, так он тоже скажет что вранье. Я этому персонажу уже говорил, что мои дальние родственники(склонен их считать просто знакомыми ибо не кровные), которых ОЧЕЕНЬ хорошо знаю как раз и занимаются разработкой. Они в Новосибирск бежали в 90х, а мы в Киев. Я знаю информацию из первых рук о том что происходило и происходит сейчас. Он же оперирует тем, что гуглит в сети. Не имеет смысла ему что-то доказывать.Вот ему скажи что первый черный полетел в космос от СССР, так он тоже скажет что вранье. Понаехал

Повідомлень: 3831 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2193219421952196 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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