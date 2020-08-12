Причём здесь порошенко
Вас не тошнить ещё от их великороссия?
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 12 сер, 2020 22:46
Причём здесь порошенко
Вас не тошнить ещё от их великороссия?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 12 сер, 2020 22:47
Орлов берите и канадский клён
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 12 сер, 2020 23:56
Ukrainian так ты не читай, а новости тех лет пересмотри
Именно русские изобрели вакцину и послали своих медиков, после чего произошел перелом и вирус Эбола пошел на спад.
А так-то если читать только англоязычные Сми то и не Гагарин первым полетел в космос.
Додано: Сер 12 сер, 2020 23:58
Ukrainian
Некоторых даже не тошнит покупать российский газ в Словакии, которая сама покупает газ у Газпрома, а наценку за транспортировку все равно снимают.
Кто с этого деньги ворует?
Додано: Чет 13 сер, 2020 00:11
у меня иммунитет к этой пропаганде. Я вырос и пожил в этой стране. Сам знаю плюсы и минусы. Могу фильтровать.
В отношении Украины могу сказать тоже самое ибо школу и ВУЗ заканчивал в Киеве. Видел оба майдана.
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 13 сер, 2020 00:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 сер, 2020 00:14
Я этому персонажу уже говорил, что мои дальние родственники(склонен их считать просто знакомыми ибо не кровные), которых ОЧЕЕНЬ хорошо знаю как раз и занимаются разработкой. Они в Новосибирск бежали в 90х, а мы в Киев. Когда Кавказ зажегся, то все бежал куда мог. Я знаю информацию из первых рук о том что происходило и происходит сейчас. Он же оперирует тем, что гуглит в сети. Не имеет смысла ему что-то доказывать.
Вот ему скажи что первый черный полетел в космос от СССР, так он тоже скажет что вранье.
Додано: Чет 13 сер, 2020 00:18
Додано: Чет 13 сер, 2020 00:33
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Гагарин
Я опираюсь на англоязычную Википедию
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 13 сер, 2020 00:37
ок....
А первый украинский космонавт Белка?
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