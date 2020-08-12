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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
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  #<1 ... 2193219421952196
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:46

  Понаехал написав:
  Ukrainian написав:Русский мусор не читаю

Порошенко головного мозга у тебя. :)

Причём здесь порошенко
Вас не тошнить ещё от их великороссия?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:47

  Понаехал написав:Вопрос к знатокам украинского рынка. Если на старости лет решусь к вам прилететь пожить, то играет ли роль IRA Approved или нет золотишко? Тесть разница в цене у вас?

Орлов берите и канадский клён
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:56

Ukrainian так ты не читай, а новости тех лет пересмотри :idea:

Именно русские изобрели вакцину и послали своих медиков, после чего произошел перелом и вирус Эбола пошел на спад.

А так-то если читать только англоязычные Сми то и не Гагарин первым полетел в космос.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:58

Ukrainian
Некоторых даже не тошнит покупать российский газ в Словакии, которая сама покупает газ у Газпрома, а наценку за транспортировку все равно снимают.

Кто с этого деньги ворует?
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 00:11

  Ukrainian написав:Вас не тошнить ещё от их великороссия?

у меня иммунитет к этой пропаганде. Я вырос и пожил в этой стране. Сам знаю плюсы и минусы. Могу фильтровать.
В отношении Украины могу сказать тоже самое ибо школу и ВУЗ заканчивал в Киеве. Видел оба майдана.
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 13 сер, 2020 00:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 00:14

  Lion+ написав:Ukrainian так ты не читай, а новости тех лет пересмотри :idea:

Именно русские изобрели вакцину и послали своих медиков, после чего произошел перелом и вирус Эбола пошел на спад.

А так-то если читать только англоязычные Сми то и не Гагарин первым полетел в космос.

Я этому персонажу уже говорил, что мои дальние родственники(склонен их считать просто знакомыми ибо не кровные), которых ОЧЕЕНЬ хорошо знаю как раз и занимаются разработкой. Они в Новосибирск бежали в 90х, а мы в Киев. Когда Кавказ зажегся, то все бежал куда мог. Я знаю информацию из первых рук о том что происходило и происходит сейчас. Он же оперирует тем, что гуглит в сети. Не имеет смысла ему что-то доказывать.

Вот ему скажи что первый черный полетел в космос от СССР, так он тоже скажет что вранье. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 00:18

  Ukrainian написав:Орлов берите и канадский клён

Я сейчас в ETF все держу, но активно подумываю в слитки уходить. Минус монет- не так удобно, когда их много. Плюс- проще в магазине купить\продать.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 00:33

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Понаехал написав:Вот ему скажи что первый черный полетел в космос от СССР, так он тоже скажет что вранье.

https://en.wikipedia.org/wiki/Spaceflight
Гагарин
Я опираюсь на англоязычную Википедию
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 00:37

  Ukrainian написав:
  Понаехал написав:Вот ему скажи что первый чёрный полетел в космос от СССР, так он тоже скажет что вранье.

https://en.wikipedia.org/wiki/Spaceflight
Гагарин
Я опираюсь на англоязычную Википедию

:shock: ок....
А первый украинский космонавт Белка? :mrgreen:
Понаехал
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