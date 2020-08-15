Додано: Нед 16 сер, 2020 01:10

hxbbgaf написав: А никому не кажется, что время скупать минералы? И не распиаренный янтарь, а другие - есть масса красивейших камней, тот же аметист, друза, например. А никому не кажется, что время скупать минералы? И не распиаренный янтарь, а другие - есть масса красивейших камней, тот же аметист, друза, например.

Это я любитель природных полудрагоценных минералов. Для заработка они не актуальны. В том смысле - что спрос очень ограниченный , а во время кризиса - тем более. Очень много подделок и сегодня на основе высоких технологий это стало проблемой. Камни кварцевой группы ( аметист в том числе) и почти все полудраги - очень быстро теряют цвет, особенно на солнце - выгорают. На то они и полудрагоценные, что не очень устойчивые. Хотя горный хрусталь, тут цвета нет. Но есть обычный хрусталь - не природный - а промышленный - технически изготовленный. Разница не особо видна. Полудраги часто подкрашенные. Это называется "тонированные". Их можно было купить лет 20 назад. И то для коллекции. Имхо, конечно. Сейчас большинство камней - барабашки. И они выглядят очень красиво . Аметистовая друза - интересна музею или коллекционеру. Это очень на любителя. Держать под стеклом. Если друза запылится - как вы ее отчистите ? Это сложно, она же не гладкой поверхности, что бы пыль смахнуть. Мне нравится лавандовый аметист. Но я его в друзах не видел. Это редкость. А вот обычный аметист - он обычно не очень красивый. Аметист не особо редкий камень. И наше время - не время коллекционеров и музеев. сейчас любые камни подвергаются обработке самой разной , а то и искусственно выращиваются. А иногда склеиваются.Например пыль камня собирают на клей.