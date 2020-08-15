Здає старий, на хаях тариться!
Де ж він раніше був, коли Баррік Голд коштував на 70% дешевше?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 15 сер, 2020 11:35
Додано: Суб 15 сер, 2020 16:11
Они оценивают его по балансовой стоимости - $42.2 за унцию.
Очевидно это принципиальное решение, дабы не показывать всему миру ценность этого актива по сравнению с ихними деньгами. Золото - злейший враг доллара, и американцы делают всё чтобы принизить его значимость. И пока доллар будет всемирной резервной валютой, они будут это делать...
Додано: Суб 15 сер, 2020 16:13
В авиакомпаниях сидел...
Любимый индикатор фондового рынка У.Баффета на этой неделе поднялся до 30-месячного максимума, что говорит о том, что мировые акции переоценены и что не за горами коррекция.
Этот индикатор на этой неделе впервые с февраля 2018 года превысил 100%...
Так что мы на пороге большого шухера...
Востаннє редагувалось наблюдательный в Суб 15 сер, 2020 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 сер, 2020 18:03
Люди таряться на хаях аппл та Тесла. Де ж вони були раніше коли ці акції коштували на 70% дешевше?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 15 сер, 2020 20:41
ETF - это средство отслеживания и не владеет золотом. Золото не покупается напрямую, а вместо этого берется взаймы.
Самый крупный золотой ETF - это GLD или State Street.
Держатель доли GLD не имеет прав на заемное золото и, следовательно, не владеет ничем материальным. Таким образом, все, что у него есть, - это лист бумаги без основного обеспечения в виде золота в случае неплатежеспособности. Золото берется в долг или сдается в аренду в центральном банке, а не покупается с открытым правом собственности. Таким образом, акционер GLD - это всего лишь держатель клочка бумаги, который не дает ему права на физическое золото...
Додано: Суб 15 сер, 2020 23:56
А никому не кажется, что время скупать минералы? И не распиаренный янтарь, а другие - есть масса красивейших камней, тот же аметист, друза, например.
Додано: Нед 16 сер, 2020 01:10
Это я любитель природных полудрагоценных минералов. Для заработка они не актуальны. В том смысле - что спрос очень ограниченный , а во время кризиса - тем более. Очень много подделок и сегодня на основе высоких технологий это стало проблемой. Камни кварцевой группы ( аметист в том числе) и почти все полудраги - очень быстро теряют цвет, особенно на солнце - выгорают. На то они и полудрагоценные, что не очень устойчивые. Хотя горный хрусталь, тут цвета нет. Но есть обычный хрусталь - не природный - а промышленный - технически изготовленный. Разница не особо видна. Полудраги часто подкрашенные. Это называется "тонированные". Их можно было купить лет 20 назад. И то для коллекции. Имхо, конечно. Сейчас большинство камней - барабашки. И они выглядят очень красиво . Аметистовая друза - интересна музею или коллекционеру. Это очень на любителя. Держать под стеклом. Если друза запылится - как вы ее отчистите ? Это сложно, она же не гладкой поверхности, что бы пыль смахнуть. Мне нравится лавандовый аметист. Но я его в друзах не видел. Это редкость. А вот обычный аметист - он обычно не очень красивый. Аметист не особо редкий камень. И наше время - не время коллекционеров и музеев. сейчас любые камни подвергаются обработке самой разной , а то и искусственно выращиваются. А иногда склеиваются. Например пыль камня собирают на клей.
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