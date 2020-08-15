kalinavalera1 написав:
Это я любитель природных полудрагоценных минералов. Для заработка они не актуальны. В том смысле - что спрос очень ограниченный , а во время кризиса - тем более. Очень много подделок и сегодня на основе высоких технологий это стало проблемой. Камни кварцевой группы ( аметист в том числе) и почти все полудраги - очень быстро теряют цвет, особенно на солнце - выгорают. На то они и полудрагоценные, что не очень устойчивые. Хотя горный хрусталь, тут цвета нет. Но есть обычный хрусталь - не природный - а промышленный - технически изготовленный. Разница не особо видна. Полудраги часто подкрашенные. Это называется "тонированные". Их можно было купить лет 20 назад. И то для коллекции. Имхо, конечно. Сейчас большинство камней - барабашки. И они выглядят очень красиво . Аметистовая друза - интересна музею или коллекционеру. Это очень на любителя. Держать под стеклом. Если друза запылится - как вы ее отчистите ? Это сложно, она же не гладкой поверхности, что бы пыль смахнуть. Мне нравится лавандовый аметист. Но я его в друзах не видел. Это редкость. А вот обычный аметист - он обычно не очень красивый. Аметист не особо редкий камень. И наше время - не время коллекционеров и музеев. сейчас любые камни подвергаются обработке самой разной , а то и искусственно выращиваются. А иногда склеиваются. Например пыль камня собирают на клей.
Ну, янтарь тоже полудрагоценный, а некоторые на нем очень неплохо зарабатывают сейчас. Подделки - это да, надо разбираться. Аметист быстро теряет цвет? Есть маленький камушек (в 90-х еще в детстве тоже немного увлекался и достал родителей, чтоб купили на Андреевском, он стоил гривны 2, сколько не жалко на "булыжник", чтоб потом "не знать куда его деть", вроде цвет не изменился, есть еще небольшой пирит, так он потускнел за это время). Мы на Андреевском покупали этот пирит тоже гривны за 3 где-то ближе к концу 90-х (где-то 4 на 7 см), сейчас, смотрю, на аукционах такие камни продают за несколько сот гривен. Другой вопрос, покупают ли, но это тоже оказывается инвестицией. Дорогие камни мы не покупали, но так думается, купили бы мы огромный красивый янтарь за 200 гривен, сейчас бы могли его продать за несколько тысяч баксов. А лазерная указка, которая тогда только появилась и тоже стоила под 200 гривен, и которую мы думали купить и жалели, что не хватает денег, сейчас стоит гривен 20 и никому не нужна...