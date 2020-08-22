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#<1 ... 2192219321942195 Додано: Нед 16 сер, 2020 11:44 kalinavalera1 написав: hxbbgaf написав: А никому не кажется, что время скупать минералы? И не распиаренный янтарь, а другие - есть масса красивейших камней, тот же аметист, друза, например. А никому не кажется, что время скупать минералы? И не распиаренный янтарь, а другие - есть масса красивейших камней, тот же аметист, друза, например.



Это я любитель природных полудрагоценных минералов. Для заработка они не актуальны. В том смысле - что спрос очень ограниченный , а во время кризиса - тем более. Очень много подделок и сегодня на основе высоких технологий это стало проблемой. Камни кварцевой группы ( аметист в том числе) и почти все полудраги - очень быстро теряют цвет, особенно на солнце - выгорают. На то они и полудрагоценные, что не очень устойчивые. Хотя горный хрусталь, тут цвета нет. Но есть обычный хрусталь - не природный - а промышленный - технически изготовленный. Разница не особо видна. Полудраги часто подкрашенные. Это называется "тонированные". Их можно было купить лет 20 назад. И то для коллекции. Имхо, конечно. Сейчас большинство камней - барабашки. И они выглядят очень красиво . Аметистовая друза - интересна музею или коллекционеру. Это очень на любителя. Держать под стеклом. Если друза запылится - как вы ее отчистите ? Это сложно, она же не гладкой поверхности, что бы пыль смахнуть. Мне нравится лавандовый аметист. Но я его в друзах не видел. Это редкость. А вот обычный аметист - он обычно не очень красивый. Аметист не особо редкий камень. И наше время - не время коллекционеров и музеев. сейчас любые камни подвергаются обработке самой разной , а то и искусственно выращиваются. А иногда склеиваются. Например пыль камня собирают на клей. Это я любитель природных полудрагоценных минералов. Для заработка они не актуальны. В том смысле - что спрос очень ограниченный , а во время кризиса - тем более. Очень много подделок и сегодня на основе высоких технологий это стало проблемой. Камни кварцевой группы ( аметист в том числе) и почти все полудраги - очень быстро теряют цвет, особенно на солнце - выгорают. На то они и полудрагоценные, что не очень устойчивые. Хотя горный хрусталь, тут цвета нет. Но есть обычный хрусталь - не природный - а промышленный - технически изготовленный. Разница не особо видна. Полудраги часто подкрашенные. Это называется "тонированные". Их можно было купить лет 20 назад. И то для коллекции. Имхо, конечно. Сейчас большинство камней - барабашки. И они выглядят очень красиво . Аметистовая друза - интересна музею или коллекционеру. Это очень на любителя. Держать под стеклом. Если друза запылится - как вы ее отчистите ? Это сложно, она же не гладкой поверхности, что бы пыль смахнуть. Мне нравится лавандовый аметист. Но я его в друзах не видел. Это редкость. А вот обычный аметист - он обычно не очень красивый. Аметист не особо редкий камень. И наше время - не время коллекционеров и музеев. сейчас любые камни подвергаются обработке самой разной , а то и искусственно выращиваются. А иногда склеиваются.Например пыль камня собирают на клей.

Ну, янтарь тоже полудрагоценный, а некоторые на нем очень неплохо зарабатывают сейчас. Подделки - это да, надо разбираться. Аметист быстро теряет цвет? Есть маленький камушек (в 90-х еще в детстве тоже немного увлекался и достал родителей, чтоб купили на Андреевском, он стоил гривны 2, сколько не жалко на "булыжник", чтоб потом "не знать куда его деть", вроде цвет не изменился, есть еще небольшой пирит, так он потускнел за это время). Мы на Андреевском покупали этот пирит тоже гривны за 3 где-то ближе к концу 90-х (где-то 4 на 7 см), сейчас, смотрю, на аукционах такие камни продают за несколько сот гривен. Другой вопрос, покупают ли, но это тоже оказывается инвестицией. Дорогие камни мы не покупали, но так думается, купили бы мы огромный красивый янтарь за 200 гривен, сейчас бы могли его продать за несколько тысяч баксов. А лазерная указка, которая тогда только появилась и тоже стоила под 200 гривен, и которую мы думали купить и жалели, что не хватает денег, сейчас стоит гривен 20 и никому не нужна... Ну, янтарь тоже полудрагоценный, а некоторые на нем очень неплохо зарабатывают сейчас. Подделки - это да, надо разбираться. Аметист быстро теряет цвет? Есть маленький камушек (в 90-х еще в детстве тоже немного увлекался и достал родителей, чтоб купили на Андреевском, он стоил гривны 2, сколько не жалко на "булыжник", чтоб потом "не знать куда его деть", вроде цвет не изменился, есть еще небольшой пирит, так он потускнел за это время). Мы на Андреевском покупали этот пирит тоже гривны за 3 где-то ближе к концу 90-х (где-то 4 на 7 см), сейчас, смотрю, на аукционах такие камни продают за несколько сот гривен. Другой вопрос, покупают ли, но это тоже оказывается инвестицией. Дорогие камни мы не покупали, но так думается, купили бы мы огромный красивый янтарь за 200 гривен, сейчас бы могли его продать за несколько тысяч баксов. А лазерная указка, которая тогда только появилась и тоже стоила под 200 гривен, и которую мы думали купить и жалели, что не хватает денег, сейчас стоит гривен 20 и никому не нужна... hxbbgaf Повідомлень: 21684 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1554 раз. Подякували: 2246 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 сер, 2020 14:44 hxbbgaf

Вот тебе и влошения в ноу хау (лазерная указка) и старые проверенные способы(типа камней, золота и ракушек ) Вот тебе и влошения в ноу хау (лазерная указка) и старые проверенные способы(типа камней, золота и ракушек Lion+ Повідомлень: 1785 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 02:50 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: Ну, янтарь тоже полудрагоценный, а некоторые на нем очень неплохо зарабатывают сейчас. Подделки - это да, надо разбираться. Аметист быстро теряет цвет? Есть маленький камушек (в 90-х еще в детстве тоже немного увлекался и достал родителей, чтоб купили на Андреевском, он стоил гривны 2, сколько не жалко на "булыжник", чтоб потом "не знать куда его деть", вроде цвет не изменился, есть еще небольшой пирит, так он потускнел за это время). Мы на Андреевском покупали этот пирит тоже гривны за 3 где-то ближе к концу 90-х (где-то 4 на 7 см), сейчас, смотрю, на аукционах такие камни продают за несколько сот гривен. Другой вопрос, покупают ли, но это тоже оказывается инвестицией. Дорогие камни мы не покупали, но так думается, купили бы мы огромный красивый янтарь за 200 гривен, сейчас бы могли его продать за несколько тысяч баксов. А лазерная указка, которая тогда только появилась и тоже стоила под 200 гривен, и которую мы думали купить и жалели, что не хватает денег, сейчас стоит гривен 20 и никому не нужна... Ну, янтарь тоже полудрагоценный, а некоторые на нем очень неплохо зарабатывают сейчас. Подделки - это да, надо разбираться. Аметист быстро теряет цвет? Есть маленький камушек (в 90-х еще в детстве тоже немного увлекался и достал родителей, чтоб купили на Андреевском, он стоил гривны 2, сколько не жалко на "булыжник", чтоб потом "не знать куда его деть", вроде цвет не изменился, есть еще небольшой пирит, так он потускнел за это время). Мы на Андреевском покупали этот пирит тоже гривны за 3 где-то ближе к концу 90-х (где-то 4 на 7 см), сейчас, смотрю, на аукционах такие камни продают за несколько сот гривен. Другой вопрос, покупают ли, но это тоже оказывается инвестицией. Дорогие камни мы не покупали, но так думается, купили бы мы огромный красивый янтарь за 200 гривен, сейчас бы могли его продать за несколько тысяч баксов. А лазерная указка, которая тогда только появилась и тоже стоила под 200 гривен, и которую мы думали купить и жалели, что не хватает денег, сейчас стоит гривен 20 и никому не нужна...



Вы же указали , что это "не про распиаренный янтарь" ? Не плохо зарабатывают на нем, те кто его ворует. Ну грубо говоря - добыча без лицензии в огромных количествах - мешками - криминал - понимаете разницу ? А тот кто его покупает за деньги - вряд ли получит серьезную прибыль. А где посмотреть такой аукцион? Кстати у меня есть пара украшений интересных - но это чисто для души. Янтарь без жучков , просто понравился красивый браслет из не ровных крупных пластин янтаря, естественной формы - разных оттенков. Кстати янтарь проще отличить подделку - раскаленной иглой в незаметном месте приложить - должен быть запах хвои. И то.... Его переплавляют мелкий в большой. То есть натуральные обломки сплавляют вместе. Что касается аметиста - раз не теряет цвет - возможно подделка. Еще раз уточняю - теряют полудраги цвет НА СВЕТУ. Особенно на солнце. В полной темноте цвет не должны терять теоретически. Ведь добывают минералы цветные ? а они растут миллионы лет. Хотя оттенок могут приобретать вероятно не в начале роста, а в любой момент. Крашенный камень возможно цвет не теряет - если краситель качественный. Вы бы хоть писали какой цвет камня. Зависит какой способ окраски .... Ну например тот же кварц бесцветный - называется горный хрусталь - если окрасить касителем в фиолетовый цвет - это и есть натуральный, но "тонированный " аметист. Только в природе - аметист - это кварц с естественными примесями. На аукционах камни совсем другого качества. Есть редкие камни - очень красивые - красавцы .... И они тоже не долговечны. У какой-то королевы - был талисман - розовый кварц. Минерал очень распространенный - тоже кварц, как и аметист - только с розоватым оттенком. И когда королева его потеряла - у нее сразу стали случаться разные ужасы. Но я видел очень красивый розовый кварц в кольце - уникальный. Такие продают за доллары, но это "на любителя". А вообще- розового кварца навалом. Тонны. Полудраги - камни не долговечной красоты. Мне нравится бирюза. Но ее очень тажело купить - натуральную, большая редкость , ьтем более красивую, и тяжело продать тоже. Мало кому нужна. Тем более подделок валом, очень ярких , красивее натуральных камней. Я бывал на выставках полудрагов часто, вдруг что-то понравится ..... Раньше у нас были ежемесячно. Сейчас.... нет спроса. Смысл имеет платить большие деньги - за что-то долговечное. А в кризис вообще полудраги - кому нужны ? Вы же указали , что это "не про распиаренный янтарь" ? Не плохо зарабатывают на нем, те кто его ворует. Ну грубо говоря - добыча без лицензии в огромных количествах - мешками - криминал - понимаете разницу ? А тот кто его покупает за деньги - вряд ли получит серьезную прибыль. А где посмотреть такой аукцион? Кстати у меня есть пара украшений интересных - но это чисто для души. Янтарь без жучков , просто понравился красивый браслет из не ровных крупных пластин янтаря, естественной формы - разных оттенков. Кстати янтарь проще отличить подделку - раскаленной иглой в незаметном месте приложить - должен быть запах хвои. И то.... Его переплавляют мелкий в большой. То есть натуральные обломки сплавляют вместе. Что касается аметиста - раз не теряет цвет - возможно подделка. Еще раз уточняю - теряют полудраги цвет НА СВЕТУ. Особенно на солнце. В полной темноте цвет не должны терять теоретически. Ведь добывают минералы цветные ? а они растут миллионы лет. Хотя оттенок могут приобретать вероятно не в начале роста, а в любой момент. Крашенный камень возможно цвет не теряет - если краситель качественный. Вы бы хоть писали какой цвет камня. Зависит какой способ окраски .... Ну например тот же кварц бесцветный - называется горный хрусталь - если окрасить касителем в фиолетовый цвет - это и есть натуральный, но "тонированный " аметист. Только в природе - аметист - это кварц с естественными примесями. На аукционах камни совсем другого качества. Есть редкие камни - очень красивые - красавцы .... И они тоже не долговечны. У какой-то королевы - был талисман - розовый кварц. Минерал очень распространенный - тоже кварц, как и аметист - только с розоватым оттенком. И когда королева его потеряла - у нее сразу стали случаться разные ужасы. Но я видел очень красивый розовый кварц в кольце - уникальный. Такие продают за доллары, но это "на любителя". А вообще- розового кварца навалом. Тонны. Полудраги - камни не долговечной красоты. Мне нравится бирюза. Но ее очень тажело купить - натуральную, большая редкость , ьтем более красивую, и тяжело продать тоже. Мало кому нужна. Тем более подделок валом, очень ярких , красивее натуральных камней. Я бывал на выставках полудрагов часто, вдруг что-то понравится ..... Раньше у нас были ежемесячно. Сейчас.... нет спроса. Смысл имеет платить большие деньги - за что-то долговечное. А в кризис вообще полудраги - кому нужны ? kalinavalera1

Повідомлень: 4931 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 08:12

https://kamni-market.com/ametist/

А кризис он пока какой-то неправильный. Большие дяди так боятся уронить фонду, что уже в прямом смысле разбрасывают деньги с вертолета (не у нас). Да, много сайтов, гугл в помощь.А кризис он пока какой-то неправильный. Большие дяди так боятся уронить фонду, что уже в прямом смысле разбрасывают деньги с вертолета (не у нас). hxbbgaf Повідомлень: 21684 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1554 раз. Подякували: 2246 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 сер, 2020 14:29



https://www.youtube.com/watch?v=bjFYiAlQBX4



не самое свежее, январь 20го, но достаточно актуально Возможно многие видели, тем кто пропустил, наверно будет интересно:не самое свежее, январь 20го, но достаточно актуально MahaTMA Повідомлень: 82 З нами з: 17.04.13 Подякував: 16 раз. Подякували: 6 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 сер, 2020 00:13 Ясна причина падений последних дней 10. Это не только минутки ФРС, от которых должно веять позитивом, но и симпозиум в Джексон-Холле, а там будет много больших дядек, которые слишком хорошо кушали в долг (достаточно посмотреть даже официальный американский гос. долг) и за чужой счет (достаточно посчитать, сколько потеряли держащие свои сбережение в баксе за последние 20 лет по сравнению с золотом) и прокушали будущее не только своих правнуков, но и правнуков таких же дедушек по всему миру, и теперь постоянно изображают хорошую мину при плохой игре и манипулируют рынками перед такими мероприятиями. Так что рискну предположить, на следующей неделе еще могут быть сюрпризы, если возможности для манипуляций не иссякли, а в начале сентября уже к новым историческим хаям. hxbbgaf Повідомлень: 21684 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1554 раз. Подякували: 2246 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 сер, 2020 22:21 MahaTMA написав: Возможно многие видели, тем кто пропустил, наверно будет интересно:



https://www.youtube.com/watch?v=bjFYiAlQBX4



не самое свежее, январь 20го, но достаточно актуально Возможно многие видели, тем кто пропустил, наверно будет интересно:не самое свежее, январь 20го, но достаточно актуально



Слушай Киосаки и делай наоборот. Слушай Киосаки и делай наоборот. Lion+ Повідомлень: 1785 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2192219321942195 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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