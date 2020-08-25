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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 02:26

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Все затаив дыхание ждут... Что же напишет наблюдательный! А Наблюдательный просто наблюдает , или в отпуске на Багамах, или на даче Самогон варит....
Пох ему что сказал Пуэр, и пох ему что Китай закупает кучу нефти из США! И пох что экономика худо- бедно, но восстанавливается...пусть через пень-колоду... Но здесь это пох.. Сейчас про золото напишет!График сейчас обновит- золото/ долг/ баланс фрс.
Товарищ сказал золоту рост,значит- рост!!!!
Все , кто против- них не понимаете!!!!
VitaliyN
 
Повідомлень: 192
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