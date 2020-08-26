Додано: Сер 26 сер, 2020 08:30

А что вам тот Китай. Америка все равно потребляет нефти больше чем добывает, а кто у кого закупает, это вопрос третий. А еще лучше смотреть общий торговый баланс, а не только нефть. А еще лучше еще и динамику гос. долга, денежную массу и бюджетный дефицит. И огромнейший пузырь-нарыв на фондовом рынке, который грозит атомным взрывом в экономике. Поэтому и нужна хорошая мина при плохой игре. Так что сегодня-завтра время тарить платину, серебро и золото (в такой последовательности). А надо будет оправдание для очередного громкого пука доллара за обеденным столом, придумают еще не одну волну вируса и что угодно.