Все затаив дыхание ждут... Что же напишет наблюдательный! А Наблюдательный просто наблюдает , или в отпуске на Багамах, или на даче Самогон варит.... Пох ему что сказал Пуэр, и пох ему что Китай закупает кучу нефти из США! И пох что экономика худо- бедно, но восстанавливается...пусть через пень-колоду... Но здесь это пох.. Сейчас про золото напишет!График сейчас обновит- золото/ долг/ баланс фрс. Товарищ сказал золоту рост,значит- рост!!!! Все , кто против- них не понимаете!!!!
А что вам тот Китай. Америка все равно потребляет нефти больше чем добывает, а кто у кого закупает, это вопрос третий. А еще лучше смотреть общий торговый баланс, а не только нефть. А еще лучше еще и динамику гос. долга, денежную массу и бюджетный дефицит. И огромнейший пузырь-нарыв на фондовом рынке, который грозит атомным взрывом в экономике. Поэтому и нужна хорошая мина при плохой игре. Так что сегодня-завтра время тарить платину, серебро и золото (в такой последовательности). А надо будет оправдание для очередного громкого пука доллара за обеденным столом, придумают еще не одну волну вируса и что угодно.
Я думаю, эта агитация покупать золото в последнее время в СМИ тоже рассчитана на то, чтоб иметь обратный эффект. Мол, люди подумают, ага, заманивают, значит, упадет, и начнут продавать, а тут большие дяди с напечатанными триллионами фиг дадут ему упасть. Там психологи сидят и у них все куплено от СМИ до марионеточных правительств по всему миру.
hxbbgaf написав:Я думаю, эта агитация покупать золото в последнее время в СМИ тоже рассчитана на то, чтоб иметь обратный эффект. Мол, люди подумают, ага, заманивают, значит, упадет, и начнут продавать, а тут большие дяди с напечатанными триллионами фиг дадут ему упасть. Там психологи сидят и у них все куплено от СМИ до марионеточных правительств по всему миру.
Оно то так, но дядям смысла нет сдерживать цены на золото если они хотят выкупать. Да и у народа не так и много того золота.
hxbbgaf написав:Я думаю, эта агитация покупать золото в последнее время в СМИ тоже рассчитана на то, чтоб иметь обратный эффект. Мол, люди подумают, ага, заманивают, значит, упадет, и начнут продавать, а тут большие дяди с напечатанными триллионами фиг дадут ему упасть. Там психологи сидят и у них все куплено от СМИ до марионеточных правительств по всему миру.
Оно то так, но дядям смысла нет сдерживать цены на золото если они хотят выкупать. Да и у народа не так и много того золота.
Так оно начнет падать, а они тут как тут, начнут покупать и оно перестанет падать. И убьют 2 зайца - заодно и позитив под Джексон Холл - мол, нет инфляции. Говорящие головы монетарных властей должны же королями выглядеть на этом шоу, а не какашками, которые, наконец, доказывают, что весь их монетаризм и все кейнсианство - это ошибка, псевдотеория, и надо работать, а не печатать деньги, и все отличие американского доллара от зимбабвийского - это доверие, которое иссякает, когда денег печатают все больше и больше. У народа, может, и немного, но народа много.
Lion+ написав:Серебро и золото коррекция или падение?
думаю будет видно ближайшее время я лично верю в падение иначе бы не продал самое самое самое последнее но есть еще некоторые золотые жуки которые считают только виртуальную прибыль и все еще ждут по 3000 хотя они и по 3000 не продадут)
hxbbgaf написав:Я думаю, эта агитация покупать золото в последнее время в СМИ тоже рассчитана на то, чтоб иметь обратный эффект. Мол, люди подумают, ага, заманивают, значит, упадет, и начнут продавать, а тут большие дяди с напечатанными триллионами фиг дадут ему упасть. Там психологи сидят и у них все куплено от СМИ до марионеточных правительств по всему миру.
не смешите мои тапочки люди подумают большинство просто не знают как это делать, а существуют лишь благодаря основным инстинктам