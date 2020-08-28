Чукча2 написав:Сегодня типа важный день...
ФРС утопит доллар?
https://ru.investing.com/analysis/article-200273034
Что ж они дураки, чтоб в них летели все тапки. Утопят с понедельника.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:56
Что ж они дураки, чтоб в них летели все тапки. Утопят с понедельника.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:30
почему день?
уже лет 20 его топят
правда некоторые за это время заработали не один раз
а другие ждут от моря погоды
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:25
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:04
Winter is coming! Повністю згоден.
Вірю, що баксу торба в середньострок. Тобто не баксу, а накопиченням в баксі під матрасом.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:29
Додано: Суб 29 сер, 2020 06:57
change_pm
Доллар как валюта может и сохранится, но перестанет быть общемировым.
Могут заменить каким-либо Амеро или еще чем.
Но современные бумажки могут вмиг потерять ценность.
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