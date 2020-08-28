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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2194219521962197
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:56

  Чукча2 написав:Сегодня типа важный день...

ФРС утопит доллар?
https://ru.investing.com/analysis/article-200273034

Что ж они дураки, чтоб в них летели все тапки. Утопят с понедельника.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:30

  Чукча2 написав:Сегодня типа важный день...

ФРС утопит доллар?
https://ru.investing.com/analysis/article-200273034

почему день?
уже лет 20 его топят
правда некоторые за это время заработали не один раз
а другие ждут от моря погоды :mrgreen:
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:19

odessit2007
Раньше такими объемами не росли долги и денежная масса
Lion+
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:25

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  odessit2007 написав:уже лет 20 его топят


Знаете , такой год на дворе, что многие процессы завершаются... как конец цикла.
П.С. Доллару желаю только крепкого здоровья.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:04

  Чукча2 написав:
  odessit2007 написав:уже лет 20 его топят


Знаете , такой год на дворе, что многие процессы завершаются... как конец цикла.
П.С. Доллару желаю только крепкого здоровья.

Winter is coming! Повністю згоден.

Вірю, що баксу торба в середньострок. Тобто не баксу, а накопиченням в баксі під матрасом.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:29

  odessit2007 написав:почему день?
уже лет 20 его топят
правда некоторые за это время заработали не один раз
а другие ждут от моря погоды :mrgreen:

Ждать от моря погоды - это сидеть в фиате.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 06:57

change_pm
Доллар как валюта может и сохранится, но перестанет быть общемировым.
Могут заменить каким-либо Амеро или еще чем.
Но современные бумажки могут вмиг потерять ценность.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 14:19

  Lion+ написав:change_pm
Доллар как валюта может и сохранится, но перестанет быть общемировым.
Могут заменить каким-либо Амеро или еще чем.
Но современные бумажки могут вмиг потерять ценность.

Я саме про доларовий кеш під матрацем і говорю. І такого добра в Україні кажуть що 80 мільярдів ))))
change_pm
 
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