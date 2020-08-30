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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:56
Что ж они дураки, чтоб в них летели все тапки. Утопят с понедельника.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:30
почему день?
уже лет 20 его топят
правда некоторые за это время заработали не один раз
а другие ждут от моря погоды
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:19
odessit2007
Раньше такими объемами не росли долги и денежная масса
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Lion+
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:25
odessit2007 написав:
уже лет 20 его топят
Знаете , такой год на дворе, что многие процессы завершаются... как конец цикла.
П.С. Доллару желаю только крепкого здоровья.
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Чукча2
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:04
Чукча2 написав: odessit2007 написав:
уже лет 20 его топят
Знаете , такой год на дворе, что многие процессы завершаются
... как конец цикла.
П.С. Доллару желаю только крепкого здоровья.
Winter is coming! Повністю згоден.
Вірю, що баксу торба в середньострок. Тобто не баксу, а накопиченням в баксі під матрасом.
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change_pm
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:29
odessit2007 написав:
почему день?
уже лет 20 его топят
правда некоторые за это время заработали не один раз
а другие ждут от моря погоды
Ждать от моря погоды - это сидеть в фиате.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 06:57
change_pm
Доллар как валюта может и сохранится, но перестанет быть общемировым.
Могут заменить каким-либо Амеро или еще чем.
Но современные бумажки могут вмиг потерять ценность.
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Lion+
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Додано: Суб 29 сер, 2020 14:19
Lion+ написав:change_pm
Доллар как валюта может и сохранится, но перестанет быть общемировым.
Могут заменить каким-либо Амеро или еще чем.Но современные бумажки могут вмиг потерять ценность.
Я саме про доларовий кеш під матрацем і говорю. І такого добра в Україні кажуть що 80 мільярдів ))))
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change_pm
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Додано: Нед 30 сер, 2020 22:13
change_pm написав: Lion+ написав:change_pm
Доллар как валюта может и сохранится, но перестанет быть общемировым.
Могут заменить каким-либо Амеро или еще чем.Но современные бумажки могут вмиг потерять ценность.
Я саме про доларовий кеш під матрацем і говорю. І такого добра в Україні кажуть що 80 мільярдів ))))
Те у кого есть накопления выше 5 куе не особо пострадают ибо смогут еще заработать
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Lion+
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