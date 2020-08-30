Почему, если люди сами смогли не влезть в кредиты, а наоборот скопили денег, то логично, что они снова смогут накопить денег.
Сложнее будет тем кто в кредитах жил от зарплаты до зарплаты.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 31 сер, 2020 08:32
Почему, если люди сами смогли не влезть в кредиты, а наоборот скопили денег, то логично, что они снова смогут накопить денег.
Сложнее будет тем кто в кредитах жил от зарплаты до зарплаты.
Востаннє редагувалось Lion+ в Пон 31 сер, 2020 08:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 31 сер, 2020 08:40
Почему, если люди сами смогли не влезть в кредиты, а наоборот скопили денег, то логично, что они снова смогут накопить денег.
Сложнее будет тем кто в кредитах жил от зарплаты до зарплаты. [/quote]
Не факт. Времена меняются, здоровье меняется. А кто в кредитах, они ничего не потеряют и даже приобретут - их кредиты обесценятся.
Додано: Пон 31 сер, 2020 12:30
Юнекс перестал заниматься металлами что ли? Страницы нет.
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:05
золото не панацея от этого
нужно это понимать
или просто принять
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:06
я сижу в долгах
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:25
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:42
Додано: Пон 31 сер, 2020 13:46
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
«Индикатор Баффета» объясняет, почему легендарный инвестор продал акции банков.
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