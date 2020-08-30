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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2195219621972198
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 08:32

  hxbbgaf написав:


Довольно странная логика от начала до конца.

Почему, если люди сами смогли не влезть в кредиты, а наоборот скопили денег, то логично, что они снова смогут накопить денег.
Сложнее будет тем кто в кредитах жил от зарплаты до зарплаты. :idea:
Востаннє редагувалось Lion+ в Пон 31 сер, 2020 08:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 08:40

  Lion+ написав:
  hxbbgaf написав:Довольно странная логика от начала до конца.

Почему, если люди сами смогли не влезть в кредиты, а наоборот скопили денег, то логично, что они снова смогут накопить денег.
Сложнее будет тем кто в кредитах жил от зарплаты до зарплаты. :idea:[/quote]
Не факт. Времена меняются, здоровье меняется. А кто в кредитах, они ничего не потеряют и даже приобретут - их кредиты обесценятся.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:30

Юнекс перестал заниматься металлами что ли? Страницы нет.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=RU&id_part=4676
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:05

  Lion+ написав:odessit2007
Раньше такими объемами не росли долги и денежная масса

золото не панацея от этого
нужно это понимать
или просто принять
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:06

  hxbbgaf написав:
  odessit2007 написав:почему день?
уже лет 20 его топят
правда некоторые за это время заработали не один раз
а другие ждут от моря погоды :mrgreen:

Ждать от моря погоды - это сидеть в фиате.

я сижу в долгах :mrgreen:
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:25

  odessit2007 написав:
  Lion+ написав:odessit2007
Раньше такими объемами не росли долги и денежная масса

золото не панацея от этого
нужно это понимать
или просто принять


Панацея не панацея, но девальвация фиатных денег с такими темпами неизбежна и лучше реальные активы.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:42

  hxbbgaf написав:Юнекс перестал заниматься металлами что ли? Страницы нет.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=RU&id_part=4676

https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=738
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:46

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

«Индикатор Баффета» объясняет, почему легендарный инвестор продал акции банков.

http://www.profinance.ru/news/2020/08/3 ... ankov.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:27

  odessit2007 написав:
  hxbbgaf написав:
  odessit2007 написав:почему день?
уже лет 20 его топят
правда некоторые за это время заработали не один раз
а другие ждут от моря погоды :mrgreen:

Ждать от моря погоды - это сидеть в фиате.

я сижу в долгах :mrgreen:

Опять неувязочка - Вы же хотели недвижимость купить?!
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