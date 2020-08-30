Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 31 сер, 2020 08:32
hxbbgaf написав:
Довольно странная логика от начала до конца.
Почему, если люди сами смогли не влезть в кредиты, а наоборот скопили денег, то логично, что они снова смогут накопить денег.
Сложнее будет тем кто в кредитах жил от зарплаты до зарплаты.
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Lion+
в Пон 31 сер, 2020 08:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 08:40
Lion+ написав: hxbbgaf написав:
Довольно странная логика от начала до конца.
Почему, если люди сами смогли не влезть в кредиты, а наоборот скопили денег, то логично, что они снова смогут накопить денег.
Сложнее будет тем кто в кредитах жил от зарплаты до зарплаты.
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Не факт. Времена меняются, здоровье меняется. А кто в кредитах, они ничего не потеряют и даже приобретут - их кредиты обесценятся.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 12:30
Юнекс перестал заниматься металлами что ли? Страницы нет.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=RU&id_part=4676
hxbbgaf
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Додано: Пон 31 сер, 2020 13:05
Lion+ написав: odessit2007
Раньше такими объемами не росли долги и денежная масса
золото не панацея от этого
нужно это понимать
или просто принять
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 13:06
hxbbgaf написав: odessit2007 написав:
почему день?
уже лет 20 его топят
правда некоторые за это время заработали не один раз
а другие ждут от моря погоды
Ждать от моря погоды - это сидеть в фиате.
я сижу в долгах
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 13:25
odessit2007 написав: Lion+ написав: odessit2007
Раньше такими объемами не росли долги и денежная масса
золото не панацея от этого
нужно это понимать
или просто принять
Панацея не панацея, но девальвация фиатных денег с такими темпами неизбежна и лучше реальные активы.
Lion+
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Додано: Пон 31 сер, 2020 13:42
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Додано: Пон 31 сер, 2020 13:46
«Индикатор Баффета» объясняет, почему легендарный инвестор продал акции банков.
http://www.profinance.ru/news/2020/08/3 ... ankov.html
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Додано: Пон 31 сер, 2020 17:27
odessit2007 написав: hxbbgaf написав: odessit2007 написав:
почему день?
уже лет 20 его топят
правда некоторые за это время заработали не один раз
а другие ждут от моря погоды
Ждать от моря погоды - это сидеть в фиате.
я сижу в долгах
Опять неувязочка - Вы же хотели недвижимость купить?!
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