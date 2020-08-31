hxbbgaf написав:Довольно странная логика от начала до конца.
Почему, если люди сами смогли не влезть в кредиты, а наоборот скопили денег, то логично, что они снова смогут накопить денег. Сложнее будет тем кто в кредитах жил от зарплаты до зарплаты. [/quote] Не факт. Времена меняются, здоровье меняется. А кто в кредитах, они ничего не потеряют и даже приобретут - их кредиты обесценятся.
VitaliyN написав:Все затаив дыхание ждут... Что же напишет наблюдательный! А Наблюдательный просто наблюдает , или в отпуске на Багамах, или на даче Самогон варит.... Пох ему что сказал Пуэр, и пох ему что Китай закупает кучу нефти из США! И пох что экономика худо- бедно, но восстанавливается...пусть через пень-колоду... Но здесь это пох.. Сейчас про золото напишет!График сейчас обновит- золото/ долг/ баланс фрс. Товарищ сказал золоту рост,значит- рост!!!! Все , кто против- них не понимаете!!!!
Не надо хамить. Можете не читать товарисча, если не нравится. Китай купляет где выгоднее, а США сливает жижу пока цену за нее дают, т.к. солар-винд и прочие Теслы скоро загонят жижу в отрицательные котировкии - речная вода дороже будет. Наблюдала один из первых тренд разглядел, когда золото пошло с хаев на 1000 и недавно, когда начало расти. Видно, что человек с жизненным опытом и широким трезвым взглядом. А кто там что сказал и где там чего восстанавливается ... поподробнее пжлста - мы запсваем.