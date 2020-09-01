у меня нет никаких неувязочек
я все хорошо продумываю по 100 раз
я купил
где то в недвижимости, а где то в долгах
а где то еще в чем то
разве эти вещи противоречат друг другу?
я давно забыл про одну корзину как за страшный сон
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 01 вер, 2020 10:41
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
у меня нет никаких неувязочек
я все хорошо продумываю по 100 раз
я купил
где то в недвижимости, а где то в долгах
а где то еще в чем то
разве эти вещи противоречат друг другу?
я давно забыл про одну корзину как за страшный сон
Востаннє редагувалось odessit2007 в Вів 01 вер, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 01 вер, 2020 10:43
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
я с этим не спорю
вопрос просто в цене актива
а дорого покупать не буду
дорого - продаю
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 01 вер, 2020 10:56
Что значит дорого и как вы это определяете? Если фонда выросла в десятки раз за несколько лет, это не дорого? А все познается в сравнении. В 2005-м тоже, многие считали, что золото по 500 - это дорого после того как было 250 и что в итоге? Доллары печатаются все быстрей. Тут ключевой вопрос, в чем оценивать. Если оценивать в зимбабвийском долларе, то насколько будет дорого?
Додано: Вів 01 вер, 2020 10:57
Так если вы в долгах, то вашу недвижимость арестуют и пустят с молотка!
Додано: Вів 01 вер, 2020 23:12
Тогда ещё более странно, что в диверсифицированном портфеле вообще нет золота.
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