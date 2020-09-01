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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2196219721982199
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:41

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Richi написав:Опять неувязочка - Вы же хотели недвижимость купить?!

у меня нет никаких неувязочек
я все хорошо продумываю по 100 раз
я купил

где то в недвижимости, а где то в долгах
а где то еще в чем то
разве эти вещи противоречат друг другу?
я давно забыл про одну корзину как за страшный сон
Востаннє редагувалось odessit2007 в Вів 01 вер, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:43

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Lion+ написав:Панацея не панацея, но девальвация фиатных денег с такими темпами неизбежна и лучше реальные активы.

я с этим не спорю
вопрос просто в цене актива
а дорого покупать не буду
дорого - продаю
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:56

  odessit2007 написав:
  Lion+ написав:Панацея не панацея, но девальвация фиатных денег с такими темпами неизбежна и лучше реальные активы.

я с этим не спорю
вопрос просто в цене актива
а дорого покупать не буду
дорого - продаю

Что значит дорого и как вы это определяете? Если фонда выросла в десятки раз за несколько лет, это не дорого? А все познается в сравнении. В 2005-м тоже, многие считали, что золото по 500 - это дорого после того как было 250 и что в итоге? Доллары печатаются все быстрей. Тут ключевой вопрос, в чем оценивать. Если оценивать в зимбабвийском долларе, то насколько будет дорого?
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:57

  odessit2007 написав:у меня нет никаких неувязочек
я все хорошо продумываю по 100 раз
я купил

где то в недвижимости, а где то в долгах
а где то еще в чем то
разве эти вещи противоречат друг другу?
я давно забыл про одну корзину как за страшный сон

Так если вы в долгах, то вашу недвижимость арестуют и пустят с молотка!
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:12

  odessit2007 написав:
  Richi написав:Опять неувязочка - Вы же хотели недвижимость купить?!

у меня нет никаких неувязочек
я все хорошо продумываю по 100 раз
я купил

где то в недвижимости, а где то в долгах
а где то еще в чем то
разве эти вещи противоречат друг другу?
я давно забыл про одну корзину как за страшный сон

Тогда ещё более странно, что в диверсифицированном портфеле вообще нет золота.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:08

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Richi написав:Тогда ещё более странно, что в диверсифицированном портфеле вообще нет золота.

по той же причине по которой я не покупал недвижимость в 2007, а покупал золото
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:18

  odessit2007 написав:
  Richi написав:Тогда ещё более странно, что в диверсифицированном портфеле вообще нет золота.

по той же причине по которой я не покупал недвижимость в 2007, а покупал золото

А купленное по 33 серебро сдали вдвое дешевле?
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